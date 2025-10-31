BingX соединяет традиционные финансы и Web3 на Blockchain Life 2025 и получает престижную отраслевую награду

Информация предоставлена

BingX

31 окт, 2025, 12:52 GMT

ПАНАМА-СИТИ, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, отметила заметное присутствие в качестве стратегического спонсора на Blockchain Life 2025 – 15-м Международном форуме по Web3, криптовалютам и майнингу. Мероприятие прошло 28-29 октября в Дубае (ОАЭ) и собрало участников из 130 стран, став одной из ключевых площадок для обсуждения будущего цифровых финансов и инноваций в сфере блокчейна.

BingX привлекла внимание посетителей интерактивным стендом, где проводились активности для сообщества и раздача фирменных подарков, подчеркивая приверженность компании принципам доступности, обучения и вовлечения пользователей в экосистему блокчейна.

Во время форума директор по продукту BingX Вивиен Лин была удостоена награды Blockchain Life Award 2025 в номинации «Лучшая женщина года в криптоиндустрии» (Top Woman in Crypto of the Year). Эта награда отмечает её вклад в развитие продуктовой стратегии BingX на основе искусственного интеллекта, а также продвижение идей инклюзивности и инноваций в Web3.

Получая награду, Лин отметила: «Для меня большая честь быть признанной женщиной года в криптоиндустрии. Эта награда отражает растущее влияние женщин, формирующих Web3. Разнообразие взглядов и опыта – это то, что позволяет создавать сбалансированные и устойчивые инновации в мире цифровых активов».

Кроме того, Лукас Л., руководитель направления фиатного бизнеса BingX, принял участие в круглом столе «Стейблкоины и банки: соединяя криптовалюту и традиционные финансы», который состоялся в первый день форума. Он рассказал о том, как интеграция фиатных и блокчейн-систем способствует созданию более эффективной и доступной глобальной финансовой инфраструктуры. Лукас подчеркнул важность бирж в построении устойчивых и прозрачных механизмов для пользователей, включая управление рисками и защиту клиентов в экосистеме стейблкоинов. По его словам, BingX стремится сделать мост между традиционными финансами и блокчейном безопасным, масштабируемым и устойчивым.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптобиржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. Платформа предлагает комплекс решений на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности трейдеров всех уровней – от новичков до профессионалов. BingX стремится создавать надежную и интеллектуальную торговую экосистему, предоставляя инновационные инструменты, повышающие уверенность и эффективность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнером футбольного клуба «Челси», отметив успешный выход бренда в сферу спортивного спонсорства.

Подробнее: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2810336/BingX_Bridges_TradFi_and_Web3_at_Blockchain_Life_2025__Celebrates_Top_Industry_Recognition.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5594430/BingX_logo_Logo.jpg

