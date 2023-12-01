BingX Wealth обеспечивает экономию USDT в качестве фьючерсной маржи

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BingX

01 дек, 2023, 07:20 GMT

SINGAPORE, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, объявила о революционной инновации, которая позволяет пользователям использовать свои сбережения в рамках проекта BingX Wealth в качестве маржи для торговли фьючерсами. Этот шаг позволяет пользователям BingX оптимизировать свои фьючерсные позиции, получая при этом двойную выгоду от активной торговли и разумного финансового управления.

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BingX Wealth Enables USDT Savings as Futures Margin
BingX Wealth Enables USDT Savings as Futures Margin

Благодаря этой новой функции пользователи BingX могут использовать свои сбережения в USDT, будь то на гибких или фиксированных счетах, в качестве маржи при торговле фьючерсами. Ключевым преимуществом этого сервиса является постоянное начисление процентов на эти сбережения, даже если возникают плавающие убытки по фьючерсным позициям. Примечательно, что в настоящее время эта функция доступна исключительно для бессрочной торговли фьючерсами. BingX разумно определяет максимальную сумму сбережений, которая может быть использована в качестве маржи, отдавая приоритет долгосрочным сбережениям, чтобы обеспечить гибкость. BingX применяет 100% ставку финансирования для соответствующих критериям продуктов благосостояния, что значительно выше средней рыночной ставки.

Пользователи BingX могут рассчитывать на постоянные процентные доходы, пока счет устойчив к риску. Срочные сбережения остаются на фьючерсном счете после истечения срока действия, при этом проценты автоматически зачисляются на их фондовый счет. В случае принудительной ликвидации BingX прекращает начисление процентов, выполняет принудительное погашение и использует сбережения в качестве маржи для компенсации понесенных убытков. Пользователи должны вернуть основную сумму сбережений, использованную в качестве маржи, перед погашением, при этом платформа отдает приоритет гибкости, сначала возвращая финансовый продукт с самым коротким сроком действия.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, подчеркивает: «Эта инициатива подчеркивает стремление BingX устанавливать высокую планку и последовательно внедрять оригинальные функции, которые предлагают пользователям исключительные возможности. Предоставляя нашим пользователям возможность использовать свои сбережения BingX в качестве маржи для торговли фьючерсами, мы мы не только содействуем более надежной торговле, но и максимизируем потенциальную прибыль в быстро развивающейся криптовалютной среде».

BingX Wealth предлагает интегрированное решение по управлению активами, уделяя особое внимание максимизации прибыли от недостаточно использованных средств. В настоящее время он предоставляет разнообразные варианты сбережений, в том числе планы с гибким и фиксированным сроком для основных криптовалют, таких как BTC, ETH и USDT, с привлекательной годовой процентной доходностью и надежной гарантией на основные суммы.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/2288196/1920_1080.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg 

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