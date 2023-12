BingX Wealth permite poupança em USDT como margem de futuros

CINGAPURA, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia uma inovação que permite que seus usuários usem suas economias do BingX Wealth como margens para negociações de futuros. Essa mudança permite que os usuários da BingX otimizem suas posições de futuros enquanto desfrutam dos benefícios duplos da negociação ativa e da gestão financeira prudente.

Com esse novo recurso, os usuários da BingX podem aproveitar suas economias em USDT, seja em contas flexíveis ou de prazo fixo, como margens em negociações de futuros. Uma das principais vantagens desse desenvolvimento é o acúmulo contínuo de juros sobre essas economias, mesmo quando houver perdas flutuantes em posições de futuros. Vale ressaltar que essa funcionalidade é atualmente exclusiva da negociação de futuros perpétuos. A BingX determina de forma inteligente o valor máximo de poupança que pode ser usado como margem, dando prioridade àqueles com prazos mais longos para garantir a flexibilidade. A BingX aplica uma taxa de financiamento de 100% para os produtos patrimoniais elegíveis, significativamente mais alta do que a taxa média do mercado.

Os usuários da BingX podem contar com rendimentos contínuos de juros, desde que a conta esteja saudável em termos de risco. As poupanças de prazo fixo permanecem na conta de futuros após o vencimento, com juros creditados automaticamente em sua conta de fundos. Em caso de liquidação forçada, a BingX interrompe o acúmulo de juros, realiza o resgate forçado e usa a poupança como margem para compensar as perdas incorridas. Os usuários são obrigados a devolver o principal da poupança usada como margem antes do resgate, com a plataforma priorizando a flexibilidade ao devolver primeiro o produto financeiro com o prazo mais curto.

Megan Nyvold, Diretora de Branding da BingX, destaca: "Essa iniciativa ressalta a dedicação da BingX em elevar o nível e introduzir consistentemente recursos originais que oferecem aos usuários oportunidades excepcionais. Ao capacitar nossos usuários a empregar suas economias da BingX Wealth como margem de negociação de futuros, não estamos apenas facilitando uma negociação mais robusta, mas também maximizando os ganhos potenciais no cenário de criptografia em rápida evolução."

A BingX Wealth oferece uma solução integrada de gerenciamento de ativos, com foco especial na maximização dos retornos de fundos subutilizados. Atualmente, ele oferece diversas opções de poupança, incluindo planos de prazo flexível e fixo para as principais criptomoedas, como BTC, ETH e USDT, com rendimentos percentuais anuais atraentes e uma garantia segura sobre os valores principais.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder, atendendo a mais de 5 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

