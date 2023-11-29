BingX Wealth, USDT Tasarrufunu Vadeli İşlem Teminatı Olarak Kullanıma Sunuyor

News provided by

BingX

29 Nov, 2023, 08:00 ET

SİNGAPUR, 29 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, kullanıcılarına BingX Wealth tasarruflarını vadeli işlem ticareti için teminat olarak kullanma imkânı sağlayan çığır açan bir yeniliği duyurdu. Bu hamle, BingX kullanıcılarına aktif ticaretin yanı sıra sağlam finansal yönetimin çift avantajından yararlanma olanağı tanıyor.

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BingX Wealth Enables USDT Savings as Futures Margin
BingX Wealth Enables USDT Savings as Futures Margin

Bu yeni özellikle BingX kullanıcıları, esnek veya sabit vadeli hesaplarda bulunan USDT tasarruflarını, vadeli işlemlerinde teminat olarak kullanabilirler. Bu gelişmenin önemli bir avantajı, bu tasarruflardan elde edilen faizin, vadeli pozisyonlardan kaynaklanan dalgalı zararlar yaşansa bile devam etmesidir. Bu işlev şu anda sürekli vadeli işlemle sınırlıdır. BingX, marj olarak kullanılabilecek tasarrufların maksimum miktarını akıllıca belirler ve esneklik sağlamak için öncelikle daha uzun vadeli olanları önceler. BingX, uygun varlık ürünleri için %100 finansman oranı uygular, ki bu, piyasa ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

BingX kullanıcıları, hesap riski sağlıklı olduğu sürece sürekli faiz geliri bekleyebilirler. Sabit vadeli tasarruflar, süresi dolduktan sonra vadeli hesapta kalır ve faiz otomatik olarak fon hesaplarına kredilendirilir. Zorunlu likidasyon durumunda BingX, faiz birikimini durdurur, zorunlu geri alım yapar ve biriken zararları dengelemek için tasarrufları teminat olarak kullanır. Kullanıcılar, geri alım öncesinde marj olarak kullanılan tasarrufların ana parayı iade etmeleri gerekmektedir ve platform, esneklik konusuna öncelik vererek en kısa vadeli finansal ürünü geri iade eder.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold, "Bu girişim, BingX'in çıtayı yüksek tutma ve kullanıcılara olağanüstü fırsatlar sunan orijinal özellikleri sürekli olarak tanıtma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. BingX Wealth tasarruflarını vadeli işlem marjı olarak kullanma yeteneği kazandırarak, sadece daha sağlam işlemin değil, aynı zamanda hızla evrilen kripto ekosisteminde potansiyel kazançları da maksimize ediyoruz" diyor.

BingX Wealth, özellikle kullanılmayan fonların getirisini maksimize etmeye odaklanan entegre bir varlık yönetimi çözümü sunar. Şu anda BTC, ETH ve USDT gibi önemli kripto paralar için esnek ve sabit vadeli planlar da dahil olmak üzere çeşitli tasarruf seçenekleri sunmaktadır, cazip yıllık faiz oranları ve ana para miktarları üzerinde güvenli bir garanti ile.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüm hizmetler, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2288196/1920_1080.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg 

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