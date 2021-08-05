Blackview выпускает флагманы-2021: игровой телефон BL5000 и TWS-наушники AirBuds 5 Pro

Blackview BL5000 — первый в мире защищенный игровой телефон с игровой системой профессионального уровня, двумя контурами 5G и сверхширокоугольной (125°) камерой, призванный совершить качественный рывок. Blackview AirBuds 5 Pro — пара чисто беспроводных наушников с гибридной системой ANC (активное шумоподавление), являющейся реализацией передовой двухкомпонентной технологии активного шумоподавления.

Blackview BL5000 — лучший игровой телефон с повышенной механической защитой

Blackview производит сенсацию, выпуская на рынок телефон модели BL5000, превосходящий по игровому и фотографическому функционалу свои аналоги с повышенной механической защитой и даже сопоставимый с некоторыми флагманскими смартфонами.

В плане игрового функционала BL5000 имеет настройки конфигурации, помогающие играть в сотни крупномасштабных 3D-игр, таких как Genshin Impact, и создающие предельно сильные впечатления от игрового процесса. Например, двойной канал связи 5G и 7-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 с оперативной памятью 8 ГБ, соответствующей стандарту UFS 2.2, повышают быстродействие. Экран с диагональю 6,36 дюйма и разрешением FHD+, сверхлинейный динамик 1217, трехмерная система жидкостного охлаждения с медными трубками и специальный «игровой режим» повышают степень полного погружения. Аккумулятор емкостью 4980 мА·ч, ускоренная зарядка мощностью 30 Вт и зарядный кабель с разъемом Г-образной формы обеспечивают бесперебойное электропитание.

В плане фотографического функционала, несмотря на недостаточную конкурентоспособность по числу мегапикселей, конфигурация устройства позволяет использовать весь потенциал для максимально эффективной работы и создания идеальных снимков. Пользователь имеет возможность раскрыть свои творческие способности и запечатлевать прекрасные моменты с помощью главного тылового сенсора 12MP Sony® IMX362, делать групповые фотографии и вмещать в один кадр более впечатляющие сцены благодаря 16-мегапиксельной сверхширокоугольной (125°) тыловой камере, а также снимать четкие селфи даже в ночное время при помощи фронтальной 16-мегапиксельной камеры Samsung S5K3P9SP. Просто снимайте как профессионал.

Смартфон Blackview BL5000, обладающий механической прочностью, соответствующей армейским стандартам, а также высочайшей устойчивостью к падению и воздействию воды и пыли, станет идеальным спутником для любителей активного отдыха и путешествий. Наслаждайтесь этим игровым телефоном повышенной надежности.

Blackview AirBuds 5 Pro — наушники с лучшей в отрасли реализацией гибридной технологии активного шумоподавления по доступной цене

Как и смартфон BL5000, AirBuds 5 Pro — новейшие флагманские TWS-наушники от Blackview — также заслуживают повышенного интереса к себе.

Одним из ключевых доводов в пользу приобретения AirBuds 5 Pro является ведущая в отрасли гибридная технология ANC. Микрофоны с прямой и обратной связью, встроенные в каждый наушник, отслеживают звуки из окружающей среды, после чего вырабатывают противодействующий сигнал для подавления этого шума. Наушники AirBuds 5 Pro с глубиной шумоподавления 35 дБ позволяют полностью погружаться в атмосферу, создаваемую тем, что прослушивается через них.

Во избежание потери качества аудиосигнала из-за шумоподавления наушники AirBuds 5 Pro оснащаются алгоритмом компенсации качества звучания, что позволяет сохранять первоначальные звуковые характеристики. Кроме того, существуют специально разработанные 7-мм усилители и композиционные мембраны для воспроизведения широкого диапазона низких частот и обеспечения превосходного качества звучания.

Другим фактором, позволяющим судить о том, является ли подходящей та или иная пара наушников, служит качество вызова. Благодаря технологии трехуровневого шумоподавления в микрофоне наушники AirBuds 5 Pro могут четко улавливать голос пользователя даже в условиях многолюдного окружения.

Наряду с этими ультрасовременными функциями наушники AirBuds 5 Pro также обеспечивают интеллектуальное выявление износа, возможность использования для одного уха, связь по технологии Bluetooth 5.0, водонепроницаемость по классу IPX7, устойчивость поверхности к царапинам и 3 часа прослушивания после всего лишь 5-минутной зарядки.

Цена и доступность

В настоящее время компания Blackview предлагает скидки первым покупателям. В период со 2 по 8 августа (по тихоокеанскому времени) смартфон BL5000 доступен по цене 299,99 долларов США (при первоначальной цене 499,99 долларов США, с учетом НДС; в подарок — наушники Blackview AirBuds 3 стоимостью 49 долларов США). Покупатели в крупнейших странах Европы и Америки могут воспользоваться бесплатной доставкой. Кроме того, в период с 3 по 6 августа (по тихоокеанскому времени) ежедневно предоставляются 100 дополнительных купонов на 20 долларов США (код: BGBVBL5000).

А со 2 по 15 августа (по тихоокеанскому времени) наушники AirBuds 5 Pro предлагаются по цене 49,49 долларов США (при первоначальной цене 89,99 долларов США).

Ознакомьтесь с подробной информацией ниже:

Blackview BL5000 — 299,99 долларов США в Banggood

Blackview BL5000 — 499,99 долларов США на AliExpress (скидки будут доступны в середине августа)

Blackview AirBuds 5 Pro — 49,49 долларов США в Blackview

Фото для прессы:

https://www.dropbox.com/sh/2fabfi5tcv8314s/AADPs_uHkako1FXSMZgeSDV7a?dl=0

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588143/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588145/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588144/3.jpg

SOURCE Blackview