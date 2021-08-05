Blackview выпускает флагманы-2021: игровой телефон BL5000 и TWS-наушники AirBuds 5 Pro
05 авг, 2021, 13:13 BST
Blackview выпускает флагманские устройства 2021 года — защищенный игровой телефон BL5000 и TWS-наушники AirBuds 5 Pro — с высокоэффективным функционалом
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 5 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Blackview прочно укоренилась на рынке интеллектуальных устройств с 2013 года с ассортиментом продукции, включающим защищенные телефоны, традиционные смартфоны, наушники, планшеты и ноутбуки. Благодаря своей многолетней научно-исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной деятельности компания Blackview завоевала мировую репутацию технологическими прорывами по таким направлениям, как обеспечение высокой надежности устройств, емкости аккумуляторов, скорости фотосъемки и превосходного качества звучания в телефонах и наушниках. 2 августа компания выпустила два высококлассных флагмана: BL5000 и AirBuds 5 Pro.
Blackview BL5000 — первый в мире защищенный игровой телефон с игровой системой профессионального уровня, двумя контурами 5G и сверхширокоугольной (125°) камерой, призванный совершить качественный рывок. Blackview AirBuds 5 Pro — пара чисто беспроводных наушников с гибридной системой ANC (активное шумоподавление), являющейся реализацией передовой двухкомпонентной технологии активного шумоподавления.
Blackview BL5000 — лучший игровой телефон с повышенной механической защитой
Blackview производит сенсацию, выпуская на рынок телефон модели BL5000, превосходящий по игровому и фотографическому функционалу свои аналоги с повышенной механической защитой и даже сопоставимый с некоторыми флагманскими смартфонами.
В плане игрового функционала BL5000 имеет настройки конфигурации, помогающие играть в сотни крупномасштабных 3D-игр, таких как Genshin Impact, и создающие предельно сильные впечатления от игрового процесса. Например, двойной канал связи 5G и 7-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 с оперативной памятью 8 ГБ, соответствующей стандарту UFS 2.2, повышают быстродействие. Экран с диагональю 6,36 дюйма и разрешением FHD+, сверхлинейный динамик 1217, трехмерная система жидкостного охлаждения с медными трубками и специальный «игровой режим» повышают степень полного погружения. Аккумулятор емкостью 4980 мА·ч, ускоренная зарядка мощностью 30 Вт и зарядный кабель с разъемом Г-образной формы обеспечивают бесперебойное электропитание.
В плане фотографического функционала, несмотря на недостаточную конкурентоспособность по числу мегапикселей, конфигурация устройства позволяет использовать весь потенциал для максимально эффективной работы и создания идеальных снимков. Пользователь имеет возможность раскрыть свои творческие способности и запечатлевать прекрасные моменты с помощью главного тылового сенсора 12MP Sony® IMX362, делать групповые фотографии и вмещать в один кадр более впечатляющие сцены благодаря 16-мегапиксельной сверхширокоугольной (125°) тыловой камере, а также снимать четкие селфи даже в ночное время при помощи фронтальной 16-мегапиксельной камеры Samsung S5K3P9SP. Просто снимайте как профессионал.
Смартфон Blackview BL5000, обладающий механической прочностью, соответствующей армейским стандартам, а также высочайшей устойчивостью к падению и воздействию воды и пыли, станет идеальным спутником для любителей активного отдыха и путешествий. Наслаждайтесь этим игровым телефоном повышенной надежности.
Blackview AirBuds 5 Pro — наушники с лучшей в отрасли реализацией гибридной технологии активного шумоподавления по доступной цене
Как и смартфон BL5000, AirBuds 5 Pro — новейшие флагманские TWS-наушники от Blackview — также заслуживают повышенного интереса к себе.
Одним из ключевых доводов в пользу приобретения AirBuds 5 Pro является ведущая в отрасли гибридная технология ANC. Микрофоны с прямой и обратной связью, встроенные в каждый наушник, отслеживают звуки из окружающей среды, после чего вырабатывают противодействующий сигнал для подавления этого шума. Наушники AirBuds 5 Pro с глубиной шумоподавления 35 дБ позволяют полностью погружаться в атмосферу, создаваемую тем, что прослушивается через них.
Во избежание потери качества аудиосигнала из-за шумоподавления наушники AirBuds 5 Pro оснащаются алгоритмом компенсации качества звучания, что позволяет сохранять первоначальные звуковые характеристики. Кроме того, существуют специально разработанные 7-мм усилители и композиционные мембраны для воспроизведения широкого диапазона низких частот и обеспечения превосходного качества звучания.
Другим фактором, позволяющим судить о том, является ли подходящей та или иная пара наушников, служит качество вызова. Благодаря технологии трехуровневого шумоподавления в микрофоне наушники AirBuds 5 Pro могут четко улавливать голос пользователя даже в условиях многолюдного окружения.
Наряду с этими ультрасовременными функциями наушники AirBuds 5 Pro также обеспечивают интеллектуальное выявление износа, возможность использования для одного уха, связь по технологии Bluetooth 5.0, водонепроницаемость по классу IPX7, устойчивость поверхности к царапинам и 3 часа прослушивания после всего лишь 5-минутной зарядки.
Цена и доступность
В настоящее время компания Blackview предлагает скидки первым покупателям. В период со 2 по 8 августа (по тихоокеанскому времени) смартфон BL5000 доступен по цене 299,99 долларов США (при первоначальной цене 499,99 долларов США, с учетом НДС; в подарок — наушники Blackview AirBuds 3 стоимостью 49 долларов США). Покупатели в крупнейших странах Европы и Америки могут воспользоваться бесплатной доставкой. Кроме того, в период с 3 по 6 августа (по тихоокеанскому времени) ежедневно предоставляются 100 дополнительных купонов на 20 долларов США (код: BGBVBL5000).
А со 2 по 15 августа (по тихоокеанскому времени) наушники AirBuds 5 Pro предлагаются по цене 49,49 долларов США (при первоначальной цене 89,99 долларов США).
Ознакомьтесь с подробной информацией ниже:
Blackview BL5000 — 299,99 долларов США в Banggood
Blackview BL5000 — 499,99 долларов США на AliExpress (скидки будут доступны в середине августа)
Blackview AirBuds 5 Pro — 49,49 долларов США в Blackview
Фото для прессы:
https://www.dropbox.com/sh/2fabfi5tcv8314s/AADPs_uHkako1FXSMZgeSDV7a?dl=0
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588143/1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588145/2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588144/3.jpg
SOURCE Blackview
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