Blackview bringt 2021 Flaggschiffe auf den Markt: das robuste Handy BL5000 und den TWS-Kopfhörer AirBuds 5 Pro

Blackview BL5000 - das beste robuste Handy für Spiele

Blackview sorgt mit dem BL5000 für Aufsehen, denn es übertrifft mit seinen Spiel- und Fotofähigkeiten seine robusten Konkurrenten und kommt sogar an Flaggschiff-Smartphones heran.

Was die Spieleleistung betrifft, so verfügt das BL5000 über Konfigurationen, die das Spielen von Hunderten von umfangreichen 3D-Spielen wie Genshin Impact ermöglichen und das Spielerlebnis auf ein Höchstmaß steigern. Duale 5G-Konnektivität und 7nm-Octa-Core MediaTek Dimensity 700 mit 8 GB RAM und UFS 2.2 beispielsweise erhöhen die Geschwindigkeit. 6.36-Zoll-FHD+-Bildschirm, 1217-Super-Linear-Lautsprecher, 3D-Kupferrohr-Flüssigkeitskühlsystem und Game Mode sorgen für ein intensives Erlebnis. Der 4980-mAh-Akku, die 30-W-Schnellladefunktion und das L-förmige Ladekabel ermöglichen einen unterbrechungsfreien Genuss.

Was die Fotografie anbelangt, so ist die Kamera zwar in Megapixel gemessen nicht konkurrenzfähig, aber sie schöpft ihr volles Potenzial aus, um das Beste zu erreichen und perfekte Aufnahmen zu machen. Mit dem rückwärtigen 12-MP-Hauptsensor (Sony® IMX362) können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und wundervolle Momente festhalten. Mit der rückwärtigen 16MP 125° Ultraweitwinkel-Kamera können Sie hingegen Gruppenfotos aufnehmen und mehrere großartige Szenen in einem Bild zusammenfassen können. Außerdem können Sie mit der 16-MP-Frontkamera Samsung® S5K3P9SP selbst bei Nacht lebendige Selfies aufnehmen. Fotografieren Sie einfach wie ein Profi.

Das Blackview BL5000 ist besonders robust, überlebt Stürze, Wasser und Staub und ist damit der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Reisen. Dieses robuste Spiele-Handy wird Ihnen viel Freude bereiten.

Blackview AirBuds 5 Pro - branchenführendes Hybrid-ANC zu einem erschwinglichen Preis

Neben dem BL5000 sind auch die AirBuds 5 Pro - das neueste TWS-Ohrhörer-Flaggschiff von Blackview - einen Blick wert.

Ein wichtiges Verkaufsargument für die AirBuds 5 Pro ist die branchenführende Hybrid ANC-Technologie Feedforward- und Feedback-Mikrofone in jedem Ohrhörer überwachen Umgebungsgeräusche und erzeugen dann das entgegengesetzte Signal, um diese Geräusche zu unterdrücken. Dank einer Geräuschunterdrückung von 35 dB können Sie sich mit den AirBuds 5 Pro ganz in Ihre Musik vertiefen.

Um den Verlust von Audioqualität aufgrund von Rauschunterdrückung zu vermeiden, sind die AirBuds 5 Pro mit einem Algorithmus zur Kompensation der Audioqualität ausgestattet, der die ursprünglichen Klangdetails aufrechterhält. Darüber hinaus sorgen speziell entwickelte 7-mm-Treiber und Verbundmembranen für einen satten Bassbereich und eine außergewöhnliche Klangqualität.

Auch anhand der Gesprächsqualität lässt sich beurteilen, ob ein Ohrhörer gut ist oder nicht. Dank der dreifachen Mikrofon-Rauschunterdrückung sind die AirBuds 5 Pro in der Lage, Ihre Stimme auch bei Gedränge klar zu erfassen.

Neben diesen innovativen Funktionen verfügen die AirBuds 5 Pro auch über eine intelligente Trageerkennung, Ein-Ohr-Nutzung, Bluetooth 5.0, IPX7-Wasserdichtigkeit, kratzfeste Oberfläche und 3 Stunden Audiogenuss bei nur 5-minütiger Aufladung.

Preis und Verfügbarkeit

Blackview bietet derzeit Frühbestellerrabatte an. Vom 2. bis 8. August PT ist das BL5000 für 299,99 $ erhältlich (ursprünglich 499,99 $; inkl. MwSt.; kostenloses Geschenk 49 $ Blackview AirBuds 3). Für die wichtigsten europäischen und amerikanischen Länder ist der Versand kostenlos. Außerdem gibt es vom 3. bis 6. August PT 100 zusätzliche Gutscheine im Wert von 20 Dollar (Code: BGBVBL5000).

Und vom 2. bis 15. August PT sind die AirBuds 5 Pro für 49,49 $ erhältlich (Originalpreis 89,99 $).

Hier finden Sie weitere Informationen:

Blackview BL5000 - $299,99 bei Banggood

Blackview BL5000 - $499,99 bei AliExpress (Rabatte werden ab Mitte August verfügbar sein)

Blackview AirBuds 5 Pro - $49,49 bei Blackview

Pressefotos:

https://www.dropbox.com/sh/2fabfi5tcv8314s/AADPs_uHkako1FXSMZgeSDV7a?dl=0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588143/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588145/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588144/3.jpg

SOURCE Blackview