Blackview lance le téléphone robuste 2021 et les écouteurs TWS - BL5000 et AirBuds 5 Pro avec des fonctions puissantes

Le Blackview BL5000 est le premier téléphone robuste au monde à faire un bond en avant avec un système de jeu pro, une double 5G et une caméra ultra-large de 125°. Et les AirBuds 5 Pro Blackview sont une paire d'écouteurs sans fil véritables avec la technologie hybride ANC (annulation active du bruit), une double technologie d'annulation active du bruit haut de gamme.

Blackview BL5000 — le meilleur téléphone robuste pour le jeu

Blackview fait sensation avec le BL5000, qui offre des capacités de jeu et de photographie supérieures à celles de ses homologues robustes, voire même à celles des smartphones phares.

En ce qui concerne les performances de jeu, le BL5000 intègre les configurations qui permettent de jouer à des centaines de jeux 3D à grande échelle comme Genshin Impact et de pousser l'expérience de jeu à l'extrême. Par exemple, la double connectivité 5G et le MediaTek Dimensity 700 octa-core 7 nm avec 8 Go de RAM et UFS 2.2 boostent la vitesse. L'écran 6.36" FHD+, le haut-parleur 1217 super linéaire, le système de refroidissement liquide 3D copper pipe et le Game Mode améliorent l'immersion totale. La batterie 4980 mAh, la charge rapide de 30 W et le câble de charge en forme de L fournissent une puissance ininterrompue.

Quant à la photographie, bien qu'elle ne soit pas assez compétitive lorsqu'elle est mesurée en mégapixels, la configuration exploite tout son potentiel pour travailler au mieux et créer des clichés parfaits. Vous pouvez libérer votre créativité et capturer de merveilleux moments avec le capteur arrière principal 12MP Sony® IMX362, prendre des photos de groupe et contenir plusieurs scènes splendides dans un seul cadre avec l'appareil photo 16MP 125° ultra-large arrière, et prendre des selfies éclatants même de nuit avec l'appareil photo avant Samsung® S5K3P9SP 16MP. Prenez des photos comme un pro.

Doté d'une robustesse de niveau militaire et d'une résistance supérieure aux chutes, à l'eau et à la poussière, le Blackview BL5000 sera le compagnon idéal de vos aventures et voyages en plein air. Profitez d'un grand plaisir avec ce téléphone robuste.

Blackview AirBuds 5 Pro — ANC hybride de pointe à un prix abordable

Avec le BL5000, les AirBuds 5 Pro - les derniers écouteurs TWS phares de Blackview - méritent également d'être enthousiasmés.

L'un des principaux arguments de vente des AirBuds 5 Pro est la technologie ANC hybride, leader sur le marché.. Des microphones à action directe et à rétroaction intégrés à chaque écouteur détectent les sons environnants et produisent ensuite le signal opposé pour annuler ce bruit. Avec une réduction du bruit de 35 dB, les AirBuds 5 Pro vous permettent de vous immerger totalement dans ce que vous écoutez.

Afin d'éviter la perte de qualité audio due à l'annulation du bruit, les AirBuds 5 Pro sont équipés de l'algorithme de compensation de la qualité audio, qui permet de conserver les détails sonores originaux. Et il y a également des pilotes de 7 mm et des membranes composites spécialement conçus pour reproduire une gamme de basses riche et apporter une qualité sonore exceptionnelle.

La qualité des appels est également un facteur permettant de juger si une paire d'oreillettes est bonne ou non. Grâce à la technologie de réduction du bruit à triple microphone , les AirBuds 5 Pro sont capables de capter votre voix clairement, même dans un environnement bondé

Outre ces fonctionnalités de pointe, les AirBuds 5 Pro offrent également la détection de port intelligent, l'utilisation d'une seule oreille, le Bluetooth 5.0, l'étanchéité IPX7, une surface résistante aux rayures et 3 heures de plaisir audio avec seulement 5 minutes de charge.

Prix et disponibilité

Blackview offre actuellement des réductions pour les lève-tôt. Du 2 au 8 août PT, le BL5000 est disponible à 299,99 $ (prix original de 499,99 $ ; TVA incluse ; cadeau gratuit de 49 $ Blackview AirBuds 3).. Les principaux pays européens et américains peuvent bénéficier de la livraison gratuite. De plus, du 3 au 6 août PT, 100 coupons supplémentaires d'une valeur de 20 $ (Code : BGBVBL5000) sont disponibles par jour.

Et du 2 au 15 août PT, les AirBuds 5 Pro sont disponibles à 49,49 $ (prix original 89,99 $).

Vous trouverez plus d'informations ci-dessous :

Blackview BL5000 - 299,99 $ chez Banggood

Blackview BL5000 - 499,99 $ chez AliExpress (des remises seront disponibles à la mi-août)

Blackview AirBuds 5 Pro - 49,49 $ chez Blackview

Photos de presse :

https://www.dropbox.com/sh/2fabfi5tcv8314s/AADPs_uHkako1FXSMZgeSDV7a?dl=0

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1588143/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1588145/2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1588144/3.jpg

SOURCE Blackview