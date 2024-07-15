Bybit Web3 и Ignition объединяют усилия для преодоления разрыва между биткоином и Ethereum

Информация предоставлена

Bybit

15 июл, 2024, 05:56 GMT

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине в мире платформа web3 по объему торгов, разрушает барьеры между экосистемами биткоина и виртуальной машины Ethereum (EVM) благодаря партнерству с Ignition. Криптовалюта Ignition, поддерживаемая платформами Mantle и Antalpha Prime, прокладывает путь в будущее, основой которого станет беспроблемное взаимодействие и функциональная совместимость. Это выводит функциональность биткоина за рамки его традиционной роли в качестве средства накопления и превращает его в надежный актив для межсетевой интеграции и разнообразных возможностей получения дохода.

Continue Reading
Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum
Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum

Кошелек Web3 от Bybit будет поддерживать FBTC — запущенный Ignition многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1. Это стратегическое сотрудничество позволит пользователям раскрыть весь потенциал биткоина в процветающей экосистеме EVM, отражая философию открытости, простоты и равенства Bybit Web3.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Ignition, отвечающее концепции Bybit по предоставлению пользователям инновационных и бесшовных решений в области систем DeFi. Интегрируя Ignition и FBTC, мы не только повышаем ликвидность и совместимость, но и прокладываем путь к более инклюзивной и динамичной криптовалютной экосистеме», — заявил MK Chin, Bybit Web3 Evangelist.

FBTC: преодоление разрыва между биткоин- и небиткоин-экосистемами в Web3

FBTC, запущенный Ignition, — это многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1 и призванный повысить доступность и практичность биткоина. Как безопасный, децентрализованный и составной биткоин-актив с высокой ликвидностью, $FBTC пригоден для широкого применения и легкой интеграции в различные стратегии повышения доходности, включая создание пулов ликвидности, использование как средства обеспечения и стейкинг.

В рамках экосистемы Ignition факторами роста $FBTC станут комплексная дорожная карта и мощная поддержка разработчиков, что гарантирует проекту долгосрочный успех и устойчивое развитие.

Bybit Web3: партнерство для расширения возможностей DeFi и пользователей

Bybit находится в авангарде внедрения экосистемы Ignition, укрепляя приверженность Bybit созданию инновационных решений для криптосообщества. Пользователи Bybit Web3 теперь получат доступ к множеству продуктов и возможностей в динамично развивающейся среде Ignition. 

Эта интеграция открывает ряд преимуществ для пользователей:

  • Повышенная ликвидность: FBTC является ключом к увеличению ликвидности, упрощая для пользователей торговлю и инвестирование в биткоин в экосистеме EVM.
  • Разнообразные возможности получения дохода: с помощью FBTC пользователи смогут реализовать множество привлекательных стратегий получения дохода, максимально задействуя потенциал прибыльности своих биткоин-активов.
  • Бесшовная функциональная совместимость: FBTC устраняет разрыв между различными блокчейн-сетями, обеспечивая пользователям возможность свободно и эффективно перемещать свои активы.

На подходе: своп и стейкинг на FBTC

Пользователи Bybit Web3 смогут использовать свой кошелек Bybit Web3 для операций свопа и стейкинга на FBTC начиная со второй половины июля. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.bybit.com/en/web3/home

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, которое уже насчитывает более 10 млн пользователей криптокошельков и более 20 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжает свой рост. 

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены защитой и опираются на опыт, позволивший криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 33 млн пользователей во всем мире.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]
Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com
Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit и в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2459975/Image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum

Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum

Bybit, the world's second-largest web3 platform by trading volume, breaks down barriers between Bitcoin and the Ethereum Virtual Machine (EVM)...
Эксклюзивное вознаграждение от Bybit с призовым фондом 6000 USDT за P2P-торговлю

Эксклюзивное вознаграждение от Bybit с призовым фондом 6000 USDT за P2P-торговлю

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, рада объявить об эксклюзивных вознаграждениях за P2P-торговлю для избранных...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Blockchain

Image1

Blockchain

Image1

Computer & Electronics

Image1

Cryptocurrency

Выпуски новостей схожей тематики