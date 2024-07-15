Bybit Web3 и Ignition объединяют усилия для преодоления разрыва между биткоином и Ethereum

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине в мире платформа web3 по объему торгов, разрушает барьеры между экосистемами биткоина и виртуальной машины Ethereum (EVM) благодаря партнерству с Ignition. Криптовалюта Ignition, поддерживаемая платформами Mantle и Antalpha Prime, прокладывает путь в будущее, основой которого станет беспроблемное взаимодействие и функциональная совместимость. Это выводит функциональность биткоина за рамки его традиционной роли в качестве средства накопления и превращает его в надежный актив для межсетевой интеграции и разнообразных возможностей получения дохода.

Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum

Кошелек Web3 от Bybit будет поддерживать FBTC — запущенный Ignition многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1. Это стратегическое сотрудничество позволит пользователям раскрыть весь потенциал биткоина в процветающей экосистеме EVM, отражая философию открытости, простоты и равенства Bybit Web3.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Ignition, отвечающее концепции Bybit по предоставлению пользователям инновационных и бесшовных решений в области систем DeFi. Интегрируя Ignition и FBTC, мы не только повышаем ликвидность и совместимость, но и прокладываем путь к более инклюзивной и динамичной криптовалютной экосистеме», — заявил MK Chin, Bybit Web3 Evangelist.

FBTC: преодоление разрыва между биткоин- и небиткоин-экосистемами в Web3

FBTC, запущенный Ignition, — это многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1 и призванный повысить доступность и практичность биткоина. Как безопасный, децентрализованный и составной биткоин-актив с высокой ликвидностью, $FBTC пригоден для широкого применения и легкой интеграции в различные стратегии повышения доходности, включая создание пулов ликвидности, использование как средства обеспечения и стейкинг.

В рамках экосистемы Ignition факторами роста $FBTC станут комплексная дорожная карта и мощная поддержка разработчиков, что гарантирует проекту долгосрочный успех и устойчивое развитие.

Bybit Web3: партнерство для расширения возможностей DeFi и пользователей

Bybit находится в авангарде внедрения экосистемы Ignition, укрепляя приверженность Bybit созданию инновационных решений для криптосообщества. Пользователи Bybit Web3 теперь получат доступ к множеству продуктов и возможностей в динамично развивающейся среде Ignition.

Эта интеграция открывает ряд преимуществ для пользователей:

Повышенная ликвидность: FBTC является ключом к увеличению ликвидности, упрощая для пользователей торговлю и инвестирование в биткоин в экосистеме EVM.

Разнообразные возможности получения дохода: с помощью FBTC пользователи смогут реализовать множество привлекательных стратегий получения дохода, максимально задействуя потенциал прибыльности своих биткоин-активов.

Бесшовная функциональная совместимость: FBTC устраняет разрыв между различными блокчейн-сетями, обеспечивая пользователям возможность свободно и эффективно перемещать свои активы.

На подходе: своп и стейкинг на FBTC

Пользователи Bybit Web3 смогут использовать свой кошелек Bybit Web3 для операций свопа и стейкинга на FBTC начиная со второй половины июля. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.bybit.com/en/web3/home

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, которое уже насчитывает более 10 млн пользователей криптокошельков и более 20 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжает свой рост.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены защитой и опираются на опыт, позволивший криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 33 млн пользователей во всем мире.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com

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