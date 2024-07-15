Bybit Web3與Ignition攜手彌合比特幣與以太坊之間的鴻溝

MK Chin, Bybit Web3 Evangelist補充說：「我們很高興與Ignition合作，這與Bybit為用戶提供創新、無縫的DeFi解決方案的使命不謀而合。通過整合Ignition和FBTC，我們不僅增強了流動性和互操作性，還為一個更具包容性和活力的加密生態系統鋪平了道路。」

FBTC：彌合Web3中比特幣與非比特幣生態系統之間的鴻溝

FBTC由Ignition推出，是一種與比特幣1:1掛鉤的全鏈比特幣資產，旨在提升比特幣的可及性和實用性。作為一種安全、去中心化、可組合的流動性比特幣資產，$FBTC可以大規模使用，並可輕松集成到各種收益提升策略中，如流動性池、抵押品和質押。

在Ignition的支持下，$FBTC的發展將由全面的路線圖和強大的開發者支持來驅動，從而確保其長期成功和可持續發展。

Bybit Web3：加強DeFi和用戶機會的合作伙伴關係

Bybit走在採用Ignition生態系統的最前沿，強化了Bybit為加密貨幣社區開拓創新解決方案的承諾。Bybit Web3用戶現在可以訪問蓬勃發展的Ignition領域眾多產品和機會。

此次整合將讓用戶受益良多：

增強流動性：FBTC為增加流動性打開了大門，使用戶能夠在EVM生態系統內更輕松地交易和投資比特幣。

多樣化的收益機會：用戶可以利用FBTC探索各種有吸引力的創收策略，最大限度地發揮其持有的比特幣的盈利潛力。

無縫互操作性：FBTC在各種區塊鏈網絡之間架起了橋梁，確保用戶可以自由、高效地轉移資產。

即將推出：FBTC交換和質押

Bybit Web3用戶有望在7月下旬使用他們的Bybit Web3錢包交換和質押FBTC。欲了解更多信息，請訪問：https://www.bybit.com/en/web3/home

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關於 Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈世界的建設者、創造者、合作伙伴，並誠邀加密貨幣愛好者和有興趣者，我們的社群擁有1000多萬錢包用戶和20多家大型生態系統合作伙伴，並且數字還在上升。

Bybit Web3提供一套全面的Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放化、簡單化。我們的錢包、市場和平台均以安全、專業的技術為後盾，Bybit也因此成為全球前三大加密貨幣交易所，受到全球3300萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命，與Bybit一起打開通往Web3未來的大門。

有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Web3.

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有3300多萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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