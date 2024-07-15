Bybit Web3 ve Ignition Bitcoin ve Ethereum Arasındaki Uçurumu Kapatmak için Güçlerini Birleştirdi

DUBAI, BAE, 15 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci web3 platformu olan Bybit, Ignition ortaklığıyla Bitcoin ve Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ekosistemleri arasındaki bariyerleri yıkıyor. Çekirdek katılımcılar Mantle ve Antalpha Prime tarafından desteklenen Ignition, düşük sürtünmeli ve birlikte çalışabilir bir geleceğin yolunu açıyor. Bitcoin'in işlevselliğini bir değer deposu olarak geleneksel rolünün ötesine taşıyor ve onu zincirler arası entegrasyonlar ve çeşitli getiri fırsatları için güvenilir bir varlığa dönüştürüyor.

Bybit Web3 and Ignition Join Forces to Bridge the Gap Between Bitcoin and Ethereum

Bybit Web3 Cüzdanı, Ignition tarafından tanıtılan ve BTC'ye 1:1 oranında sabitlenmiş bir omnichain Bitcoin varlığı olan FBTC'yi destekleyecek. Bu stratejik işbirliği, Bybit Web3'ün açıklık, basitlik ve eşitlik felsefesini yansıtarak, kullanıcıların gelişen EVM ekosistemi içinde Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarını sağlıyor.

"Bybit'in kullanıcılara yenilikçi ve sorunsuz DeFi çözümleri sunma misyonuyla uyumlu olan Ignition ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Ignition ve FBTC'yi entegre ederek, yalnızca likiditeyi ve birlikte çalışabilirliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha kapsayıcı ve dinamik bir kripto ekosisteminin de önünü açıyoruz," diye ekledi MK Chin, Bybit Web3 Evangelist.

FBTC: Web3'te Bitcoin ve Bitcoin Dışı Ekosistemler Arasındaki Uçurumun Kapatılması

Ignition tarafından tanıtılan FBTC, Bitcoin'in erişilebilirliğini ve faydasını artırmayı amaçlayan BTC'ye 1:1 oranında sabitlenmiş bir omnichain Bitcoin varlığıdır. Derin likiditeye sahip güvenli, merkezi olmayan ve birleştirilebilir bir likit Bitcoin varlığı olarak $FBTC, geniş ölçekte kullanılabilir ve likidite havuzu, teminat ve stake etme gibi çeşitli getiri artırma stratejilerine kolayca entegre edilebilir.

Ignition kapsamında $FBTC'nin büyümesi, kapsamlı bir yol haritası ve güçlü geliştirici desteği ile yönlendirilecek ve uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilir büyümesi sağlanacaktır.

Bybit Web3: Geliştirilmiş DeFi ve Kullanıcı Fırsatları için Ortaklık

Bybit, Ignition ekosisteminin benimsenmesinde ön saflarda yer alarak Bybit'in kripto topluluğu için yenilikçi çözümlere öncülük etme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Bybit Web3 kullanıcıları artık gelişmekte olan Ignition alanındaki çok sayıda ürüne ve fırsata erişebilecek.

Bu entegrasyon, kullanıcılar için bir dizi avantajın kilidini açar:

Geliştirilmiş Likidite: FBTC, kullanıcıların EVM ekosistemi içinde daha kolay bir şekilde Bitcoin ticareti ve yatırımı yapmalarına olanak tanıyarak artan likiditeye kapı açmaktadır.

Çeşitli Getiri Fırsatları: Kullanıcılar FBTC ile çeşitli cazip getiri sağlayan stratejileri keşfedebilir ve Bitcoin varlıklarının kazanç potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirler.

Sorunsuz Birlikte Çalışabilirlik: FBTC, çeşitli blok zinciri ağları arasındaki boşluğu doldurarak kullanıcıların varlıklarını özgürce ve verimli bir şekilde taşıyabilmelerini sağlar.

Çok yakında: FBTC'de Swap ve Staking

Bybit Web3 kullanıcıları, Temmuz ayının ilerleyen yarısında Bybit Web3 Cüzdanlarını FBTC'de takas ve bahis yapmak için kullanmayı dört gözle bekleyebilirler. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.bybit.com/en/web3/home

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Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. 10 milyondan fazla cüzdan kullanıcısı, 20'den fazla büyük ekosistem ortağı ve daha fazlasını içeren bir toplulukla, hem kripto tutkunlarına hem de meraklılara bir davetiye uzatarak, blok zinciri alanındaki inşaatçıları, yaratıcıları ve ortakları ağırlamaya kararlıyız.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 33 milyon kullanıcının güvendiği ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Web3 adresini ziyaret edin.

Bybit Hakkında

Bybit, 33 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren, işlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasıdır. 2018 yılında kurulan Bybit, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunmaktadır. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press adresini ziyaret edin.

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