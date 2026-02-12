CENTRAL CHIDLOM: Культовое пространство Бангкока, где встречаются шопинг, высокая гастрономия и искусство жизни

БАНГКОК, 12 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- В эпоху осознанных путешествий Бангкок раскрывается перед гостями не только через достопримечательности, но и через пространства, отражающие ритм современной городской жизни. Central Chidlom — легендарный Центральный универмаг Бангкока (The Store of Bangkok) — объединяет под одной крышей тщательно отобранный шопинг, изысканную гастрономию и безупречный сервис мирового уровня. Следуя своей философии «The Store of Curation», «The Store of Design», «The Store of Excellent Services» и «The Store of Communities», Central Chidlom предлагает продуманный до мелочей ассортимент, утончённую архитектуру пространства и внимательное, персонализированное обслуживание, приглашая каждого гостя стать частью сообщества #CitizenofChidlom.

CENTRAL CHIDLOM: The Store of Bangkok, Bringing Shopping, Dining and Lifestyle Together in One Destination

Расположенный в самом сердце Бангкока и обладающий прямым доступом к станции BTS Chit Lom, Central Chidlom предстает как знаковая точка притяжения для искушённых международных путешественников. Здесь пространство раскрывается с интуитивной лёгкостью, где величайшие дома мировой моды ведут тонкий диалог с авангардом современных тайских дизайнеров, превращая каждый этаж в путешествие открытий. Гостям открывается впечатляющая коллекция знаковых брендов класса люкс, включая Balenciaga, Bottega Veneta, Bvlgari (pop-up), Celine, Chanel, Christian Louboutin, Fendi, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada и другие. Каждая зона оформлена в изысканной концепции shop-in-shop, создавая спокойную и утончённую атмосферу, которая отражает современный характер Бангкока и его безусловную глобальную привлекательность.

Гастрономия занимает центральное место в многоуровневом опыте Central Chidlom. На каждом этаже раскрывается тщательно подобранная коллекция международных вкусов, включая фирменные гастрономические пространства Lofter, Public Lane и Public Market, где гармонично сосуществуют знаковые тайские блюда, изысканная китайская, вьетнамская, итальянская и индийская кухни, а также премиальные кафе и халяльные концепции. Продуманная и располагающая атмосфера пространств позволяет гостям насладиться неспешной трапезой или сделать элегантную паузу между открытиями, превращая каждый момент пребывания в утончённое удовольствие.

Central Chidlom создает для посетителей комфортные условия, предлагая услуги, разработанные специально для международных путешественников. Эксклюзивный сервис «Персональный шопинг» (Personal Shopping) предлагает индивидуальные консультации и персонализированные рекомендации. Доставка в отель гарантирует удобство при совершении покупок, а услуги переводчика обеспечивают беспрепятственное общение на английском, китайском и арабском языках. Молельные комнаты обеспечивают комфорт и инклюзивность, а возврат НДС с помощью глобальных платежных средств упрощает проведение оплаты. Вместе эти услуги делают каждое посещение торгового центра легким и приятным.

Central Chidlom — это не просто универмаг. Это The Store of Bangkok: культовое пространство нового поколения, где интеллект, утончённый стиль и глобальная связь с миром формируют безупречный опыт, в котором всё необходимое уже отобрано с исключительным вкусом и преподнесено легко и безукоризненно.

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 часов

Как добраться: вход непосредственно со станции метро Chit-Lom; можно также добраться на такси и на частном автомобиле.

Веб-сайт: www.central.co.th/en Социальные сети: https://www.facebook.com/CentralDepartmentStoreGlobal/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888735/CENTRAL_CHIDLOM.jpg