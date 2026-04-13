DORCO SLEEK получил премию iF Design Award 2026; Глобальное признание усиливает позиции флагманской бритвы на рынке

Флагманская бритва DORCO SLEEK удостоена награды в категории Product Design на фоне расширения присутствия на ключевых мировых рынках

Сеул, Южная Корея, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DORCO, ведущий южнокорейский производитель бритвенных систем и №1 по объему продаж согласно базе данных Euromonitor, объявила о том, что ее флагманская бритва DORCO SLEEK получила премию iF Design Award 2026 в категории Product Design (Beauty/Wellness). Ранее продукт также был отмечен наградой GOOD DESIGN® Award 2025, присуждаемой The Chicago Athenaeum. Премия iF Design Award, организованная iF International Forum Design (Германия), считается одной из самых престижных мировых наград в области дизайна. Признание получено на фоне продолжающегося расширения глобального присутствия SLEEK, включая рост дистрибуции в Северной Америке и на Ближнем Востоке.

DORCO SLEEK, featuring a matte-metal handle and a multi-flex head for precise control.

DORCO SLEEK с матовым металлическим корпусом и многоосевой головкой для точного контроля.

В этом году премия iF Design Award оценивалась 129 международными экспертами, рассмотревшими более 10 000 заявок из 68 стран. Жюри отметило SLEEK за точную инженерную проработку и функциональный дизайн.

Разработанная на основе потребительских инсайтов из Северной Америки, Европы и Азии, бритва SLEEK оснащена технологией Super Thin Blade от DORCO, дополненной изогнутой конструкцией лезвий для повышения точности и полностью открытой системой картриджа для удобной очистки. Запатентованное покрытие лезвий DORCO повышает их долговечность, а головка Multi-Flex адаптируется к контурам лица, обеспечивая стабильный контакт. В совокупности эти решения направлены на обеспечение более гладкого и контролируемого бритья.

Данный успех отражается и в расширении присутствия SLEEK на ключевых растущих рынках. В США продукт был запущен на платформе Amazon в марте 2025 года, а сотрудничество с Эваном Моком и Маком Джонсом способствовало формированию начальной узнаваемости бренда. В ОАЭ запуск состоялся в июне 2025 года как в онлайн-, так и в офлайн-каналах продаж, где продукт быстро завоевал позиции в категории системных бритв при поддержке рекламной кампании с DJ Bliss.



О компании DORCO

Основанная в 1955 году, компания DORCO является мировым лидером в разработке и производстве инновационных бритвенных продуктов. Компания продолжает расширять границы технологий бритья. Широкий ассортимент бритв DORCO сочетает передовые инновации в области лезвий с эргономичным дизайном, обеспечивая максимально гладкое и комфортное бритье. Придерживаясь принципов качества, мастерства и устойчивого развития, DORCO улучшает опыт бритья миллионов потребителей более чем в 100 странах мира.

