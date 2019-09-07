Electroneum обеспечивает возможность пополнения баланса мобильных телефонов четырех ведущих операторов сотовых сетей в Бразилии через сторонний сервис

ЛОНДОН, 7 сентября 2019 г. /PRNewswire/ — После успешного ввода в действие системы пополнения баланса мобильных телефонов Claro через стороннего оператора участники бразильского сообщества пользователей криптовалюты Electroneum, численность которого растет самыми высокими темпами в мире, теперь могут покупать эфирное время и трафик у четырех крупнейших операторов мобильной связи, которые совместно обслуживают 95% пользователей мобильных телефонов в этой стране.

При этом пополнение баланса мобильного телефона не является результатом прямой сделки или партнерских отношений с этими операторами сетей мобильной связи. Вместо этого компания Electroneum заключила важное соглашение со сторонним оператором, который покупает оптом эфирное время и трафик у операторов сетей мобильной связи и перепродает их неограниченному кругу лиц.

Теперь пользователи криптовалюты Electroneum могут использовать премиальные токены ETN для пополнения баланса телефонов, работающих в сетях Claro, Vivo, Oi и TIM. По информации, содержащейся в одном из докладов, эти четыре сети обслуживают в общей сложности около 220 из 231 млн абонентов мобильной связи в Бразилии.

«Пользователи криптовалюты ETN впервые получили возможность пополнять баланс своих мобильных телефонов путем покупки эфирного времени и трафика у операторов сетей мобильной связи, обслуживающих 95% абонентов в стране», — заявил глава компании Electroneum Ричард Элз (Richard Ells). «Мы рады возможности предложить эту услугу нашему самому быстрорастущему сообществу».

Бразильское сообщество пользователей криптовалюты Electroneum является самым быстрорастущим в мире. По мере того как все большее число людей узнает, насколько просто пользоваться мобильным приложением Electroneum, что приносит абонентам премиальные токены ETN на сумму 3 долл. США в месяц, в нем ежедневно регистрируются тысячи новых пользователей.

Г-н Элз пояснил, что сторонний транснациональный оператор покупает оптом эфирное время и трафик для обмена данными у крупнейших в мире операторов мобильной связи и предлагает их пользователям мобильных телефонов во многих странах.

В августе 2019 года компания Electroneum ввела в действие сторонний сервис пополнения баланса мобильных телефонов в Бразилии, что позволило тысячам пользователей криптовалюты Electroneum покупать эфирное время и трафик у оператора Claro. Основываясь на этом положительном опыте, сторонний поставщик услуг пополнения мобильных телефонов заключил другие аналогичные соглашения, позволяющие пользователям криптовалюты Electroneum покупать эфирное время и трафик у остальных трех крупнейших операторов сетей мобильной связи в Бразилии.

Ранее в этом году компания Electroneum создала в Южной Африке экосистему ETN, позволяющую тысячам пользователей пополнять балансы своих мобильных телефонов, приобретать такие товары повседневного спроса как молоко, хлеб и кофе, а также оплачивать различные услуги, включая автомойки, парикмахерские и такси.

Компания Electroneum продолжает расширять сферу своей деятельности и доказывать наличие реальной выгоды для пользователей предлагаемой ею криптовалюты. Ее следующим шагом к обеспечению массового использования криптовалюты ETN будет заключение новых соглашений с другими корпорациями, розничными операторами, организациями и органами государственного управления.

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