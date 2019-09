Electroneum oferece recargas para usuários das quatro grandes operadoras de celular do Brasil

LONDRES, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Depois do grande sucesso no Brasil com o lançamento de recargas da Claro por meio de uma operadora independente, a comunidade brasileira da Electroneum, a que mais cresce no mundo, agora pode adquirir créditos de voz e dados para as quatro maiores operadoras de celular do país, as quais somam 95% dos usuários de telefonia móvel do mercado brasileiro.

As recargas não são feitas por meio de contrato direto ou de uma parceria com essas operadoras nacionais. O que ocorreu foi que a Electroneum intermediou um contrato significativo com uma empresa independente que compra créditos de voz e dados em grande quantidade das operadoras de celular e os revende ao público.

Os usuários da Electroneum já podem usar recompensas em ETN para recarregar números da Claro, Vivo, Oi e TIM. Essas quatro operadoras combinadas cobrem cerca de 220 milhões das 231 milhões de linhas de celulares no Brasil, de acordo com um relatório.

"Esta é a primeira vez em que usuários de ETN podem recarregar seus telefones celulares com créditos de voz e dados de operadoras de telefonia móvel que cobrem 95% das linhas de um país", disse Richard Ells, CEO da Electroneum. "É muito animador oferecer este serviço à nossa comunidade que mais cresce."

O Brasil representa a comunidade da Electroneum que mais cresce. Milhares de novos usuários cadastram-se diariamente, pois cada vez mais pessoas estão descobrindo como é fácil usar o aplicativo móvel da Electroneum, que recompensa os assinantes com até US$ 3 por mês em ETN.

Ells explicou que a multinacional adquire créditos de voz e dados em massa das maiores operadoras de telefonia celular do mundo e os oferece a usuários em muitos países.

Em agosto de 2019, a Electroneum lançou o serviço de recarga móvel independente no Brasil para permitir que milhares de usuários comprassem créditos de voz e dados da Claro. Isso levou a novos acordos com a fornecedora externa para permitir que usuários da Electroneum adquirissem créditos de voz e dados para uso com as outras três grandes operadoras de telefonia móvel do Brasil.

No início deste ano, a Electroneum foi lançada na África do Sul, criando um ecossistema de ETN que permite que milhares de usuários façam recargas de celulares e pequenas compras como leite, pão e café, além de pagar por serviços como lavagem de carros, cortes de cabelo e táxis.

A Electroneum continua crescendo e provando que existe uma verdadeira utilidade para usuários de criptomoedas. O próximo passo para a adoção em massa da criptomoeda ETN é a intermediação de novos contratos com mais empresas, lojas, organizações e governos.

