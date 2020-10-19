Фестиваль Amazfit x AliExpress Brand Fest со специальным предложением на Amazfit ZenBuds пройдет с 20 по 21 октября

Поклонники Amazfit из России, Бразилии, Испании, Польши, Украины и Италии смогут первыми присоединиться к этой кампании, воспользовавшись специальными предложениями на только что выпущенные модели Amazfit Band 5, Amazfit Neo и др. Пользователи могут добавить интернет-магазин Amazfit AliExpress в свой список «Избранное» для просмотра новых продуктов, а Amazfit обеспечит бесплатную доставку покупок по всему миру. Знаменитый бренд Amazfit будет одним из наиболее авторитетных брендов в категориях «умные часы» и «фитнес-браслеты» на фестивале AliExpress Brand Fest.

Фестиваль Amazfit x AliExpress Brand Fest: https://amazfit.aliexpress.com/store/4805136

Беруши Amazfit ZenBuds, предлагаемые сейчас на AliExpress, были представлены на CES2020 и получили премию Red Dot Award за свой дизайн и новизну функций, позволяющих улучшить качество сна. Amazfit ZenBuds — умные шумоизоляционные беруши, предназначенные для снижения уровня отвлекающих шумов с успокаивающим звуковым сопровождением. В то же время интеллектуальная функция контроля сна каждую ночь анализирует качество сна, побуждая пользователей вырабатывать полезные привычки для здорового сна.

В серии Amazfit GT — наиболее модной и популярной среди семи линеек продукции марки Amazfit — вскоре появится усовершенствованная модификация. Помимо предстоящего выхода моделей Amazfit GTS2 и GTR2 в интернет-магазине Amazfit AliExpress можно ожидать появления более современных и конкурентоспособных носимых устройств марки Amazfit, включая серии Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor и, наконец, серию X.

Бренд Amazfit, созданный в сентябре 2015 года, представлен на торговой площадке AliExpress с 2016 года. В 2019 году был основан магазин Amazfit AliExpress, предлагающий носимые технические устройства покупателям по всему миру. Всего за один год Amazfit стал брендом номер 1 в категории «умных часов» на AliExpress, что подтверждается официальной торговой статистикой[1], и быстрыми темпами расширяет географию своего присутствия, охватывающую уже более 70 рынков по всему миру, занимая ведущие позиции в Германии, Франции, Италии, Испании, России, Китае, Индии и других странах.

[1] Amazfit был номинирован на включение в десятку ведущих брендов AliExpress сезона 2019-2020.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1312515/1.jpg

SOURCE Amazfit