L'offre spéciale des écouteurs Zenbuds d'Amazfit sera en vigueur les 20 et 21 octobre à l'occasion de la célébration de la marque Amazfit x AliExpress

Les fans d'Amazfit situés en Russie, au Brésil, en Espagne, en Pologne, en Ukraine et en Italie seront les premiers bénéficiaires de cette campagne et se verront proposer des offres spéciales pour les tout nouveaux Amazfit Band 5, Amazfit Neo et d'autres produits. Les utilisateurs pourront ajouter la Boutique en ligne Amazfit AliExpress à leur liste de favoris afin de voir les nouveautés, et Amazfit offrira la livraison gratuite de ces produits partout dans le monde. La marque de renom Amazfit sera l'une des marques les plus influentes dans la catégorie des montres intelligentes et des bracelets au AliExpress Brand Fest.

Les écouteurs ZenBuds d'Amazfit, désormais disponibles sur AliExpress, ont été lancés au CES2020 et ont remporté le prix Red Dot pour leur conception et leurs fonctions novatrices destinées à aider les utilisateurs à mieux dormir. Les ZenBuds d'Amazfit sont des écouteurs intelligents qui bloquent les bruits; ces produits sont conçus pour réduire les nuisances sonores et diffuser des sons relaxants. La fonction de surveillance du sommeil analyse la qualité du repos chaque nuit et incite les utilisateurs à adopter de saines habitudes de sommeil.

Une version actualisée de la série Amazfit GT, le modèle le plus en vogue et le plus populaire parmi les sept gammes de produits d'Amazfit, sera bientôt mise sur le marché. Avec l'arrivée des modèles GTS2 et GTR2 d'Amazfit, on peut s'attendre à ce que le magasin en ligne Amazfit AliExpress propose des produits vestimentaires plus innovants et compétitifs, notamment les séries Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor et X.

Amazfit a été créée en septembre 2015 et s'est jointe à AliExpress en 2016. La boutique Amazfit AliExpress, fondée en 2019, offre des produits de technologie portable dans le monde entier. En si peu qu'une année, Amazfit est devenue la première marque de smartwatch sur AliExpress, selon les données officielle sur les ventes[1], et a rapidement étendue sa portée internationale, en affirmant sa présence dans 70 marchés mondiaux et en se classant au premier rang en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Russie, en Chine, en Inde et dans d'autres pays.

