Amazfit beim AliExpress Brand Fest: Sonderpreis auf die Amazfit ZenBuds am 20. und 21. Oktober

Das zweitägige AliExpress Brand Fest bietet den Amazfit-Fans Sonderpreise

SHENZHEN, China, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die dynamische Smart-Wearable-Marke Amazfit wird am 20. und 21. Oktober am Brand Fest der weltweit führenden Plattform für Onlinehandel, AliExpress, teilnehmen. Im Rahmen des ersten zweitägigen Festivals, an dem Amazfit zum ersten Mal teilnimmt, werden den Amazfit-Fans die neuesten Produkte mit einem Sonderrabatt angeboten, darunter die Amazfit ZenBuds, die mit Red Dot Design Award 2020 ausgezeichnet worden sind.