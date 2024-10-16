Forthing S7 от Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd дебютирует на Парижском автосалоне

Автомобильные новости Китая – Forthing S7 от Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd дебютирует за рубежом на Парижском автосалоне

ПАРИЖ, 16 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd представила два новых электромобиля из серии Forthing на 90-м Парижском международном автосалоне: роскошный флагманский MPV Forthing V9 и чисто электрический седан Forthing S7, а также чисто электрический кроссовер Friday и гибридный MPV U-Tour. На выставке был представлен первый полностью электрический седан бренда – Forthing S7. Лин Чанбо (Lin Changbo), генеральный директор Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd, заявил, что компания продолжит продвигать электрификацию и интеллектуальные системы, предлагая мировому рынку высококачественные, экологически чистые интеллектуальные продукты.

До прибытия в Париж Forthing S7 проделал путь из порта Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, пересекая Евразийский континент и демонстрируя в ходе этого путешествия надежность и инновационные возможности продуктов Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd. Эврим Атилла (Evrim Atilla), старший эксперт по субъективной оценке транспортных средств из CATARC Europe Testing and Certification gmbH, высоко оценил S7, признав его подтверждением мощи и инновационного характера китайского производства.

Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd обещает и далее концентрировать свои усилия на инновациях и качестве, чтобы обеспечить исключительный опыт путешествий для своих клиентов по всему миру и содействовать устойчивому развитию в автомобильной промышленности.

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