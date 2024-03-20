Innodisk демонстрирует интеграцию периферийного ИИ на NVIDIA GTC

САН-ХОСЕ, Калифорния, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Innodisk, один из ведущих мировых поставщиков решений для искусственного интеллекта, демонстрирует свой опыт интеграции периферийного ИИ на выставке NVIDIA GTC в Сан-Хосе, США. Innodisk специализируется на интеграции и разработке настраиваемых решений ИИ, которые можно масштабировать в различных отраслях. Компания активно делится результатами своих исследований и практическим внедрением периферийного ИИ с различными отраслями промышленности по всему миру, демонстрируя, как ее модули камер интегрируются со специализированной визуальной технологией ИИ NVIDIA.

Innodisk Showcases Edge AI Integration at NVIDIA GTC

Продвижение интеллектуальных заводских решений

На GTC Innodisk представляет интеллектуальные производственные решения на базе технологии NVIDIA Metropolis для предприятий с функцией обнаружения дефектов AOI. Демонстрация подчеркивает способность модуля USB-камеры EV2U-SGR1 при слабом освещении повышать эффективность смарт-фабрики, преодолевая ограничения приглушенного освещения. Уникальные характеристики объектива этого модуля и настраиваемые функции 3A (автофокусировка, автоэкспозиция, авто-баланс белого) обеспечивают четкий захват деталей продукта и точный контроль качества даже в условиях низкой освещенности, что характерно для производственных условий. Кроме того, его применение повышает безопасность и надежность, обеспечивая всесторонний и точный мониторинг на производстве для повышения безопасности.

«Инструменты и концепции ИИ от NVIDIA стимулируют инновации, дополненные клиентоориентированным подходом Innodisk и глубоким опытом интеграции, трансформируя ИИ в практические решения», – пояснил Рэнди Чиен (Randy Chien), председатель Innodisk. «Наш клиентоориентированный подход является ключом к объединению передовых технологий ИИ с реальными отраслевыми решениями».

В приложениях ИИ, которые Innodisk демонстрируют на GTC, использованы ключевые инструменты разработки от NVIDIA AI Enterprise, комплексной облачной программной платформы. К ним относится набор инструментов NVIDIA TAO Toolkit для обучения модели, сервер NVIDIA Triton Inference Server для развертывания и управления моделью и DeepStream SDK для вывода ИИ. Все они упакованы в виде микросервисов, которыми можно управлять с помощью интуитивно понятных REST-API. NVIDIA AI Enterprise ускоряет конвейеры аналитики данных и оптимизирует разработку и развертывание приложений ИИ производственного уровня. Это стратегическое внедрение позволило значительно сэкономить на этапе валидации и обеспечило возможность предоставления очень гибких комплексных услуг по кастомизации.

В ответ на растущий спрос на оборудование для периферийного ИИ, Innodisk демонстрирует твердотельные накопители промышленного класса, продукты для хранения данных и модули расширения на GTC. Она делает акцент на долговечности и адаптируемости своих продуктов, необходимых для поддержания работы системы периферийного ИИ. Интегрируя ИИ-оборудование Aetina и используя групповую интеграцию ресурсов, Innodisk расширяет возможности ИИ-приложений клиентов для удовлетворения разнообразных отраслевых потребностей.

Посетите стенд Innodisk № 338 на выставке GTC, чтобы открыть для себя настраиваемые решения ИИ компании.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: http://www.innodisk.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2365703/News_Photo_Innodisk_Showcases_Edge_AI_Integration_at_NVIDIA_GTC.jpg

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