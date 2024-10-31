Innodisk представляет серию DRAM DDR5 6400 64 ГБ для периферийного и генеративного ИИ

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Innodisk Corporation

31 окт, 2024, 13:46 GMT

ТАЙБЭЙ, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Innodisk, ведущий мировой поставщик решений для искусственного интеллекта, объявляет о выпуске серии модулей памяти DRAM DDR5 6400 с самой большой в отрасли емкостью одного модуля 64 ГБ. Эта серия 6400 предназначена для приложений с интенсивным использованием данных, связанных с искусственным интеллектом, телемедициной и периферийными вычислениями, где высокая производительность на периферии имеет решающее значение. Серия, выпускаемая во всех форм-факторах, включая CUDIMM, CSODIMM и RDIMM, обладает непревзойденной скоростью, стабильностью и емкостью для удовлетворения строгих требований современных приложений периферийного ИИ и промышленных сред.

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Innodisk announces its DDR5 6400 DRAM series, featuring the industry’s largest 64GB single-module capacity. This 6400 series is purpose-built for data-intensive applications in AI, telehealth, and edge computing, where high performance at the edge is crucial.
Innodisk announces its DDR5 6400 DRAM series, featuring the industry’s largest 64GB single-module capacity. This 6400 series is purpose-built for data-intensive applications in AI, telehealth, and edge computing, where high performance at the edge is crucial.

Серия памяти DDR5 6400 обеспечивает скорость передачи данных 6400 МТ/с, что на 14 % превосходит показатели предыдущих поколений, и вдовое увеличивает максимальную емкость до 64 ГБ. Эти усовершенствования делают ее оптимальным выбором для таких приложений, как большие языковые модели (LLM), генеративный ИИ, автономные транспортные средства и смешанная реальность, которые требуют быстрой и надежной обработки данных в режиме реального времени.

Серия памяти DDR5 6400 компании Innodisk объединяет несколько передовых технологий для обеспечения стабильной, бесперебойной работы:

  • Клиентский формирователь тактовых импульсов (CKD): повышает целостность сигнала за счет буферизации тактовых сигналов, что важно для минимизации помех и обеспечения точности при высокочастотной передаче данных.
  • Подавитель переходного напряжения (TVS): обеспечивает надежную защиту от перепадов напряжения, защищая чувствительные компоненты.
  • Защиту цепей eFuse (RDIMM): предназначена для размыкания цепи в случае превышения напряжения, что позволяет избежать повреждения компонентов серверных систем с более жесткими требованиями к напряжению.
  • Широкий температурный диапазон для промышленных сред: серия DDR5 6400 предназначена для работы при температурах от 0 до 95 °C (Tc) и вскоре будет поддерживать расширенный диапазон от -40 до 95 °C (Tc), что делает ее идеальным решением для тяжелых промышленных условий.
  • Защиту от сероводорода: позолота толщиной 0,76 мкм защищает от осернения, обеспечивая долговечность.

Серия DDR5 6400 полностью совместима с новейшими процессорами Intel и AMD и включает ряд вариантов модулей — CUDIMM, CSODIMM, ECC CUDIMM, ECC CSODIMM и RDIMM — емкостью от 8 до 64 ГБ, обеспечивая пользователям гибкость конфигурации для различных вариантов использования.

Помимо облачного ИИ, модули памяти Innodisk DDR5 6400 идеально подходят для приложений периферийного ИИ следующего поколения, решающее значение для которых имеют реагирование в режиме реального времени и повышенная безопасность. Например, на интеллектуальных заводах могут использоваться большие языковые модели (LLM) для мгновенной консолидации сложных производственных данных и управления ими для поддержки быстрого принятия решений. Применительно к дистанционному здравоохранению 3D-визуализация с высоким разрешением и анализ данных в режиме реального времени позволяют удаленно проводить пациентам хирургические операции с высокой точностью. Выпуском серии DDR5 6400 компания Innodisk подтверждает свою приверженность производству инновационных решений памяти для развития ИИ, телемедицины и промышленной автоматизации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт https://www.innodisk.com/en/index

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2544227/for_Newswire__Press_Photo_Innodisk_DDR5_6400_64GB_DRAM_Module.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/826938/Innodisk_Corporation_Logo.jpg

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