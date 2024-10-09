Innodisk выпускает решение InnoPPE на базе ИИ для повышения безопасности на рабочем месте

ТАЙБЭЙ, 9 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk, ведущий мировой поставщик решений в области искусственного интеллекта, представила инновационное решение для распознавания InnoPPE на основе искусственного интеллекта для повышения безопасности труда и соответствия нормативно-правовым требованиям в производственных условиях с высоким уровнем риска. Это решение на основе искусственного интеллекта обеспечивает обнаружение средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные каски и перчатки, в режиме реального времени и легко интегрируется с существующими системами видеонаблюдения.

С ростом внимания к вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) во всем мире ужесточение стандартов по применению СИЗ подталкивает предприятия к внедрению более эффективных систем мониторинга. Нормативные акты, такие как стандарт ISO 45001 и Директива 89/656/EEC, подчеркивают необходимость совершенствования мер обеспечения безопасности на производстве. В таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и энергетика, InnoPPE предлагает жизненно важное решение для обеспечения постоянного использования работниками необходимых средств защиты.

Это решение эффективно обрабатывает четыре или более видеопотоков одновременно, выявляя нарушения правил ношения СИЗ и мгновенно уведомляя руководство с подробной информацией для немедленных мер. Такая обратная связь в режиме реального времени помогает снизить риски для безопасности, не влияя на эффективность работы.

Решение InnoPPE обладает широкими возможностями настройки и поддерживает платформы AMD Xilinx FPGA и Intel x86, обеспечивая оптимальную производительность, низкое время задержки и снижение энергопотребления. Оно также легко интегрируется с существующими системами IP-камер, сводя к минимуму затраты на дополнительное оборудование, поскольку одно периферийное устройство на базе AI обрабатывает несколько каналов камеры с разрешением 1080p (Full HD), обеспечивая экономически эффективное масштабирование в промышленных установках.

Опираясь на фундаментальный принцип философии Innodisk — «абсолютное обслуживание», — решение InnoPPE отличается от других тем, что предлагает модель выкупа, объединяющую аппаратное и программное обеспечение в рамках единого пакета. Это избавляет от сложностей, связанных с управлением отдельными поставщиками или оплатой стоимости периодической подписки. Innodisk предоставляет полностью интегрированное решение с настраиваемыми моделями ИИ, адаптированными к конкретным условиям производства. Эти модели быстро совершенствуются, обеспечивая высокую точность и гибкость, а также поддержку в режиме реального времени, что делает их комплексным и эффективным решением для обеспечения безопасности в промышленных условиях.

Кроме того, интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное управление камерой, потоковое вещание в режиме реального времени и быстрый доступ к записям о нарушениях безопасности. Благодаря сотрудничеству с известной компанией Network Optix, InnoPPE предлагает удобство в использовании и одновременно повышает стандарты безопасности в отраслях с высоким уровнем риска.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.innodisk.com/en/index

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2525341/Press_Photo_InnoPPE_AI_Recognition_Solution.jpg

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