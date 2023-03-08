Innodisk представляет AIoT Solutions на выставке Embedded World 2023

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Innodisk Corporation

08 мар, 2023, 14:47 GMT

ТАЙБЭЙ, 8 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На пути к послепандемическому восстановлению Innodisk активно расширяет свои зарубежные рынки. Для демонстрации своей приверженности стратегическому развитию AIoT компания Innodisk объявила о своем участии в выставке Embedded World 2023. В ходе выставки компания Innodisk представит различные решения AIoT и промышленных встроенных модулей. Благодаря инновациям и научно-исследовательским возможностям для разработки интеллектуальных технологий Innodisk нацелен на содействие преобразованию отрасли в умные города, интеллектуальное производство и другие интеллектуальные приложения.

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Innodisk will participate in Embedded World 2023, showcasing various AIoT and industrial embedded module solutions during the exhibition.
Innodisk will participate in Embedded World 2023, showcasing various AIoT and industrial embedded module solutions during the exhibition.

Умный город: интеллектуальные зарядные станции AIoT Traffic 

Технология Leveraging AI для оптимизации трафика была предпочтительным способом в рамках развития умных городов. Innodisk объединяет в себе граничную вычислительную платформу с элементами искусственного интеллекта и вспомогательный модуль Aetina ИИ ускорительдля формирования AIoT Traffic Enforcement Solution. Данное решение определяет поведение водителей на парковке с помощью ИИ-машинного видения во избежание нарушений дорожного движения и повышения эффективности управления городским хозяйством.

Кроме того, для удовлетворения растущих потребностей электромобилей компания Innodisk представляет интеллектуальную зарядную станцию AIoT, объединяющую периферийную вычислительную платформу искусственного интеллекта и модуль дистанционного управления InnoAgent Out-Of-Band (OUB) для обеспечения непрерывного сбора данных, системного мониторинга и дистанционной отладки зарядного оборудования по всему миру. Данное решение может перезагрузить питание во время отказов системы или в автономном режиме в целях оптимизации управления граничными устройствами и сокращения простоев.

Интеллектуальное производство: AIoT Industrial Safety Solution 

Интеллектуальные приложения помогают многим компаниям в создании интеллектуальных предприятий. Однако крупные роботы-манипуляторы, наносящие ущерб операторам, по-прежнему являются проблемой безопасности. Таким образом, Innodisk представляет модель AIoT Industrial Safety Solution, которая может задавать безопасную рабочую зону и выявлять, носят ли операторы шлемы и отражатели в соответствии с требованиями. В этом решении используется граничная вычислительная платформа искусственного интеллекта, использующая в качестве ядра решения AMD-Xilinx FPGA, и интегрируется камерный модуль USB, поддерживающий низкий уровень освещенности. Это не только повышает безопасность на рабочем месте, но и производительность.

Кроме того, с учетом приверженности компании Innodisk программной и аппаратной интеграции и подключения для разработки приложений AIoT на выставке Embedded World 2023 компания Innodisk также представит программное обеспечение облачного управления iVIT SDK и iCAP, а также аппаратные решения, включая высокий DWPD Edge Server SSDs и виртуальный модуль расширения InnoEX для хрупкой интеллектуальной реализации, а также первый в мире модуль Ultra Temperature DDR5 DRAM Module, способный функционировать при температурах от -40 °C до 105 °C.

Благодаря выдающимся экспонатам компания Innodisk с нетерпением ожидает увеличения объемов продаж на европейском рынке и повышения узнаваемости бренда, демонстрируя свою эффективность AIoT клиентам по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2018392/Innodisk_Embedded_World_PR_Photo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg

SOURCE Innodisk Corporation

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