Innodisk предоставляет бескомпромиссные решения AIoT для медицинского сектора

Располагая портфелем хранилищ и модулей памяти, адаптированных под нужды приложений IoT, компания Innodisk способна оказать своим клиентам поддержку в решении самых сложных задач внедрения ИИ на медицинском рынке

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 24 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Медицинские технологии - одна из сфер, где искусственный интеллект способен помочь достижению революционных прорывов в вопросах диагностики, ухода за пациентами и оказании неотложной помощи. ИИ демонстрирует превосходные результаты при обработке колоссальных массивов данных и может опираться на гораздо более обширный опыт, чем любой, даже самый опытный, врач. Однако столь сложная технология требует дополнительной вычислительной мощности, и здесь на первый план выходит решение Innodisk.

В систему памяти от Innodisk входят разнообразные DRAM-модули промышленного уровня с гарантированными долгосрочными объемами снабжения. Кроме высокопроизводительных модулей DDR4 компания также предоставляет решения DDR2 и DDR3 в тех же надежных форм-факторах. В особых случаях модули памяти могут дополнительно защищаться конформным и антисульфуризационным покрытием.

Innodisk обладает обширным опытом в разработке хранилищ для медицинских учреждений. К примеру, при проектировании MR- или CR-систем следует учитывать электромагнитные помехи. Для их нейтрализации необходима особая конструкция контура со специальным программным обеспечением. Компании Innodisk удалось успешно создать оптимизированные модули с противомагнитными свойствами, а также мощной системой защиты данных медицинских устройств. Innodisk способна предоставлять клиентам SSD-диски с высокой ресурсоавтономностью и уровнем надежности, которого требуют устройства Интернета вещей в медицинской среде.

Одной из основных проблем AIoT является контроль за многочисленными устройствами, задействованными в системе. В одном из прикладных сценариев Innodisk модифицировала облачный инструмент управления iCAP для мониторинга срока службы и состояния не только встроенных компонентов, но и аккумуляторов различных портативных устройств, используемых в больнице. Это позволило поместить все устройства под централизованный контроль с возможностью доступа к данным с помощью любого компьютера, телефона или планшета, оснащенного совместимым браузером.

Еще одна задача, связанная с увеличением числа подключенных устройств, заключается в необходимости наличия дополнительных путей коммуникации между всеми девайсами. Эту необходимость легко удовлетворяют расширительные платы Innodisk. С их помощью медицинские устройства можно оснащать новыми портами для подключения LAN, дисплеев, PoE, USB.

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SOURCE Innodisk Corporation