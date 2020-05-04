Kavalan расширяет собственный рынок новой базовой линейкой виски

По словам генерального директора компании г-н Ли Юаньчжэ (YT Lee), новая линейка придется по душе как начинающим, так и истинным знатокам виски.

!Эта линейка удивит поклонников нашего бренда исключительным мастерством команды Kavalan в сочетании с весьма привлекательной ценой. На этот раз мы подошли к вопросу немного по-другому. При разработке новой линейки акцент был сделан на вкусовой и ароматический букет, с чуть меньшим вниманием к процессу выдержки».

«Первый продукт новой линейки обладает выраженными нотами тропических фруктов, а в купаже второго главенствуют цветочные и ботанические ноты. Каждый из новых сортов демонстрирует различные грани выразительного характера Kavalan. И эти продукты высокого качества мы предлагаем по весьма доступной цене».

Серия виски, выдерживаемого в высококачественных бочках повторного использования в условиях субтропического климата Тайваня, унаследовала свое название от ранее представленного «базового» напитка - Distillery Select No. 1.

Первый продукт (No. 1) стал обладателем двух золотых медалей на конкурсах San Francisco World Spirits Competition в 2019 и 2020 годах. Тайваньская презентация второго напитка линейки - Distillery Select No. 2, - состоялась 29 апреля.

No.1 получил новую упаковку и обновленную этикетку на лицевой части бутылки. А вот рецепт напитка остался неизменным.

Гордость тайваньских архитекторов, башня Taipei 101 является одним из самых высоких небоскребов мира и демонстрирует безграничные амбиции Тайваня. Бутылка виски Kavalan в форме Taipei 101, в свою очередь, символизирует вершины мастерства, к которым стремятся специалисты дистиллирии.

Описание вкусовых качеств

Kavalan Distillery Select Single Malt Whisky No.1

Оттенок: полуночный янтарный

Аромат: деликатный и шелковистый. С насыщенными тонами спелых тропических фруктов, нотами душистых цветов и теплой ванили.

Вкус: элегантный, идеально сбалансированный, легкий. Сложные и богатые оттенки ириса, сливочной карамели и ванили создают мягкий, но удивительно насыщенный многогранный вкус, оставляющий стойкое послевкусие.

Второй напиток этой линейки, Kavalan Distillery Select No. 2, был официально представлен тайваньской публике 29 апреля этого года по рекомендованной розничной цене в 1 000 новых тайваньских долларов за бутылку объемом 700 мл. No. 2 характеризуется выраженным ароматом со сложными и соблазнительными нотами цветов и трав в сочетании с древесными тонами и специями. В скором времени новый напиток смогут попробовать потребители и на других рынках мира.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают «фирменную» кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 400 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Больше информации см. на веб-сайте www.kavalanwhisky.com .

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Контактная информация для представителей СМИ:

Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1162488/Kavalan_Distillery_Select_Series.jpg

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