Компания GWM планирует представить новые модели на выставке Auto China 2020

Эта выставка открывает новую эру для GWM как транснациональной компании-производителя технических средств передвижения. Новые концепции и технические новшества, появляющиеся в автомобилестроении, свидетельствуют о смещении приоритета в оценке ценностной значимости с товара на потребителя, поскольку технические требования к продукции и ее продвижение на рынке теперь определяются с точки зрения покупателя.

Помимо демонстрации своей продукции на выставке, 26 сентября компания GWM будет проводить всемирную прямую трансляцию. Прямая трансляция пройдет на официальных страницах компании GWM в социальных сетях (Facebook: @GreatWallMotorsGlobal и Twitter:@GWMGlobal), а также на ее официальном веб-сайте (https://www.gwm-global.com/).

«Auto China 2020 является важнейшим отраслевым мероприятием, способствующим восстановлению экономики региона после пандемии COVID-19. В ходе этой выставки мы надеемся продемонстрировать, насколько хорошо мы умеем слушать потребителя и приспосабливаться к сложившимся условиям в этот уникальный период, делая дополнительные шаги для понимания потребностей клиентов и усердно работая над преодолением трудностей. Компания GWM внедрила новейшие цифровые и производственные технологии в процесс выведения на рынок основных продуктов с целью предоставления клиентам большей свободы выбора для рационального и безопасного передвижения», — сообщил заместитель генерального директора GWM international Тони Сун (Tony Sun).

GWM представит модели под брендами GWM Pickup, HAVAL и EV. Марку HAVAL, являющуюся одним из лидеров нового глобального тренда в классе SUV, будут иметь 10 автомобилей, включая 3rd-Gen H6 SUV, 2021 F7, F7x и полноразмерный SUV модели H9. Вместе с тем будет объявлено название пикапов GWM серии P, под которым они будут известны во всем мире.

Участие компании GWM в выставке Auto China 2020 знаменует собой еще один важный шаг в осуществлении стратегии глобализации бренда, в рамках которой компания создала научно-исследовательскую и производственную систему, охватывающую десять объектов в семи странах. На сегодняшний день зарубежными рынками продукции GWM являются Россия, Южная Африка, Австралия, Центральная и Южная Америка, Южная Азия, Ближний Восток, Африка и другие регионы.

О компании GWM

GWM — всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов. Компания была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году и Шанхайской фондовой бирже в 2011 году. Этот автопроизводитель, обладающий четырьмя марками: HAVAL, WEY, ORA и GWM Pickup — выпускает как традиционные автомобили, так и транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, ориентируясь главным образом на категории SUV и пикапов. Компания GWM обладает независимыми ресурсами обеспечения основных компонентов, включая двигатели и трансмиссии. В 2019 году компания GWM продала 1 058 648 новых автомобилей, что на 1,43% превышает аналогичный показатель предыдущего года, и уже четвертый год подряд преодолевает рубеж в 1 миллион автомобилей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.gwm-global.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279945/WechatIMG67.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279948/WechatIMG66.jpg

SOURCE GWM