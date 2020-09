A GWM está pronta para estrear modelos novos na Auto China 2020

PEQUIM, 24 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GWM (601633.SS/02333.HK), um fabricante mundialmente conhecido de SUV e de caminhonete, apresentará modelos de veículos de suas três marcas líderes na Exposição automotiva internacional de Pequim (Beijing International Automotive Exhibition 2020) (Auto China 2020). Com o tema "A inteligência leva ao futuro", este evento ocorrerá entre 26 de setembro e 5 de outubro no China International Exhibition Center (novo local) em Tianzhu, Pequim. O estande de 1.700 m2 da GWM estará localizado no Exhibition Hall E3 juntamente com a Audi e a Toyota.