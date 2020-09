GWM stellt neue Modelle auf der Auto China 2020 vor

BEIJING, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- GWM (601633.SS/02333.HK), ein weltbekannter SUV- und Pickup-Hersteller, wird auf der Beijing International Automotive Exhibition 2020 (Auto China 2020) Modelle seiner drei führenden Fahrzeugmarken präsentieren. Unter dem Motto „Intelligence leads to the future" findet diese Veranstaltung zwischen dem 26. September und dem 5. Oktober im China International Exhibition Center (New Venue) in Tianzhu, Peking, statt. Der 1700 Quadratmeter große Messestand von GWM befindet sich neben Audi und Toyota in der Messehalle E3.