Коньяк LOUIS XIII представляет новый иммерсивный онлайн-бутик, вдохновленный цикличностью времени.

Клиентский опыт превыше всего

Онлайн-бутик предлагает гостям уникальный опыт исследования мира LOUIS XIII, даря ощущение перманентного движения и претворения в жизнь утонченного мастерства. Сайт создает новую практику онлайн-покупок благодаря эксклюзивным функциям, позволяющим клиенту глубже окунуться в историю LOUIS XIII. Новый подход LOUIS XIII переносит опыт онлайн-покупки на ступень выше, превращая ее в утонченную роскошь, предлагающую личный контакт с представителями LOUIS XIII, доступ к лимитированной продукции, услугу персонализации и мгновенную премиум-доставку.

Клиентоориентированный функционал

Помимо возможности участия в уникальных мероприятиях по всему миру, сайт предлагает услугу персонализации декантеров и бокалов, а также индивидуальные текстовые подарочные послания, дополняющие покупку.





Руководство позволит клиентам легко находить бары, отели, рестораны и сертифицированных дистибьюторов коньяка LOUIS XIII, а «Портрет сокровища» предоставит услуги фотографа, который запечатлит самые ценные моменты. Пространство «Моя коллекция» настраивается с учетом предпочтений клиента и детализирует историю покупок, что упрощает повторный заказ. Самым ценным клиентам будет предоставлена возможность предзаказа и прямой контакт с директором по частным вопросам LOUIS XIII.

Помимо возможности приобретения коньяка LOUIS XIII, эксклюзивных аксессуаров и специальных подарочных наборов, а также доступа к реальным впечатлениям в онлайн-бутике, клиенты смогут ознакомиться с советами по сервировке и узнать о том, как провести собственную церемонию дегустации LOUIS XIII. Онлайн-консьерж-сервис всегда готов предложить дополнительную информацию и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у клиентов.

Онлайн-бутик LOUIS XIII теперь доступен в Великобритании на английском языке по адресу https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/. В России, в виду законодательных ограничений, онлайн продажа не будет доступна для клиентов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

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ВИДЕО: https://mma.prnewswire.com/media/1307035/LOUIS_XIII_Video.mp4

ФОТО: https://mma.prnewswire.com/media/1307022/LOUIS_XIII_COGNAC.jpg

ЛОГОТИП: https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_VIII_Cognac_Logo.jpg



Сопутствующие ссылки

https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/



SOURCE LOUIS XIII COGNAC