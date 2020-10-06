Коньяк LOUIS XIII представляет новый иммерсивный онлайн-бутик, вдохновленный цикличностью времени.
06 окт, 2020, 10:00 BST
ПАРИЖ, 6 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Вслед за открытием первого бутика в Пекине в 2016 году, в Лондоне и Сиане в 2017 году, уже сегодня LOUIS XIII открывает двери в свой первый иммерсивный онлайн-бутик, отражающий само время. Бутик LOUIS XIII приглашает посетителей в виртуальное путешествие сквозь время и создает принципиально новый опыт покупок в Интернете, предлагая эксклюзивные персональные преимущества, такие как доступ к эксклюзивному консьерж-сервису и услугам персонализации, а также возможность приобрести лимитированные коллекционные декантеры.
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8771751-louis-xiii-cognac-unveils-new-e-boutique/
Клиентский опыт превыше всего
Онлайн-бутик предлагает гостям уникальный опыт исследования мира LOUIS XIII, даря ощущение перманентного движения и претворения в жизнь утонченного мастерства. Сайт создает новую практику онлайн-покупок благодаря эксклюзивным функциям, позволяющим клиенту глубже окунуться в историю LOUIS XIII. Новый подход LOUIS XIII переносит опыт онлайн-покупки на ступень выше, превращая ее в утонченную роскошь, предлагающую личный контакт с представителями LOUIS XIII, доступ к лимитированной продукции, услугу персонализации и мгновенную премиум-доставку.
Клиентоориентированный функционал
Помимо возможности участия в уникальных мероприятиях по всему миру, сайт предлагает услугу персонализации декантеров и бокалов, а также индивидуальные текстовые подарочные послания, дополняющие покупку.
Руководство позволит клиентам легко находить бары, отели, рестораны и сертифицированных дистибьюторов коньяка LOUIS XIII, а «Портрет сокровища» предоставит услуги фотографа, который запечатлит самые ценные моменты. Пространство «Моя коллекция» настраивается с учетом предпочтений клиента и детализирует историю покупок, что упрощает повторный заказ. Самым ценным клиентам будет предоставлена возможность предзаказа и прямой контакт с директором по частным вопросам LOUIS XIII.
Помимо возможности приобретения коньяка LOUIS XIII, эксклюзивных аксессуаров и специальных подарочных наборов, а также доступа к реальным впечатлениям в онлайн-бутике, клиенты смогут ознакомиться с советами по сервировке и узнать о том, как провести собственную церемонию дегустации LOUIS XIII. Онлайн-консьерж-сервис всегда готов предложить дополнительную информацию и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у клиентов.
Онлайн-бутик LOUIS XIII теперь доступен в Великобритании на английском языке по адресу https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/. В России, в виду законодательных ограничений, онлайн продажа не будет доступна для клиентов.
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ВИДЕО: https://mma.prnewswire.com/media/1307035/LOUIS_XIII_Video.mp4
ФОТО: https://mma.prnewswire.com/media/1307022/LOUIS_XIII_COGNAC.jpg
ЛОГОТИП: https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_VIII_Cognac_Logo.jpg
Сопутствующие ссылки
https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/
SOURCE LOUIS XIII COGNAC