Conhaque LOUIS XIII revela sua nova loja online imersiva, inspirada por sua filosofia fundadora do ciclo do tempo

Experiência no comércio

A loja online oferece uma experiência única do usuário que permite que os visitantes explorem o mundo de LOUIS XIII transmitindo um sentimento de movimento perpétuo e perícia requintada. Reconfigura a experiência de compras online através de funcionalidades exclusivas que oferecem ao cliente uma percepção mais profunda da história do LOUIS XIII. LOUIS XIII define um novo marco com esta abordagem: transforma a compra online em uma experiência de luxo cultivada, oferecendo, por exemplo, contato pessoal privado com Embaixadores do LOUIS XIII, acesso a produtos de edição limitada, personalização e uma entrega premium rápida.

Funcionalidade centrada no cliente

Além de oferecer aos clientes a capacidade de se registrarem para eventos únicos nas principais cidades mundiais, o site também oferece gravações personalizadas em decantadores e copos, mensagens de oferta com texto personalizado para acompanhar as compras.

Este guia de autodescoberta permite que os clientes encontrem bares, hotéis, restaurantes e revendedores certificados do conhaque LOUIS XIII, enquanto A Portrait to Treasure oferece aos clientes a oportunidade de ver seus momentos especiais captados por um fotógrafo. My Collection, espaço de compilação pessoal, pode ser configurado com as preferências do cliente e detalha o histórico de compras do cliente, tornando mais fácil para ele fazer uma nova encomenda. Os clientes mais estimados de LOUIS XIII também terão acesso a um sistema de pré-encomenda e um contato direto privilegiado com um Diretor Privado LOUIS XIII.

Além de poder comprar o conhaque LOUIS XIII, acessórios exclusivos, conjuntos especiais de oferta e experiências da vida real diretamente através do site online, os clientes também podem conhecer sugestões de apresentação, conselhos sobre como realizar sua própria cerimônia de degustação do LOUIS XIII. O serviço de concierge online está disponível para oferecer perspectivas adicionais e responder a todas as questões que os clientes possam ter.

A loja online LOUIS XIII já está disponível no Reino Unido em inglês em https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb

