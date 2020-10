COGNAC LOUIS XIII eröffnet, inspiriert durch den zyklus der zeit - seine firmenphilosophie - eine neue immersive e-boutique

PARIS, 6. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Nach der Eröffnung der ersten weltweit tätigen Boutique in Beijing im Jahr 2016, die bahnbrechend für der Welt der Spirituosen war, gefolgt von London and Xi'an im Jahr 2017, bringt LOUIS XIII seine Erfahrung nun in eine immersive e-Boutique Plattform ein, die ihre Besucher auf eine Zeit- und Erlebnisreise mitnimmt. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen, virtuellen Ansatzes, gestaltet die e-Boutique LOUIS XIII den Online-Einkauf durch benutzerorientierte, exklusive Angebote z. B. den Zugriff auf einen exklusiven Online Concierge-Dienst, einen Personalisierungsdienst und auf Produkte mit limitierter Abfüllung, völlig neu.