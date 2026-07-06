Mercure Nha Trang Beach отмечает первую годовщину со дня открытия

НЯЧАНГ, Вьетнам, 6 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- 18 июня отель Mercure Nha Trang Beach торжественно отметил первую годовщину со дня открытия — важную веху на пути к росту и совершенству. Благодаря своему идеальному расположению на живописном побережье Нячанга (Nha Trang) отель стал одной из знаковых достопримечательностей этого курортного города, предлагая гостям незабываемый отдых, наполненный самобытной местной культурой и дополненный высоким уровнем гостеприимства.

Начало этой новой главы — не просто празднование первой годовщины, но и отражение увлеченности, творческого подхода и энтузиазма всей команды Mercure Nha Trang Beach.

Генеральный директор отеля Майкл Келлер (Michael Keller) отметил: «Празднуя нашу первую годовщину, мы невероятно гордимся тем, какое влияние Mercure Nha Trang Beach уже успел оказать на жизнь этого яркого приморского курорта. На протяжении прошедшего года стремление нашей команды обеспечить гостям подлинное гостеприимство, вдохновленное местными традициями, позволило нам подарить незабываемые впечатления путешественникам со всего мира. Мы искренне благодарны нашим гостям, партнерам и местному сообществу за неизменную поддержку. В дальнейшем мы намерены по-прежнему совершенствовать качество наших услуг, знакомить гостей с вьетнамской культурой и делать все возможное, чтобы наш отель оставался любимым местом безмятежного отдыха на прекрасном побережье Нячанга».

Отель Mercure Nha Trang Beach, находящийся под управлением группы Accor, располагает 108 комфортабельными номерами и современной инфраструктурой и представляет собой гораздо больше, чем просто место для проживания. Отель воплощает фирменную философию бренда Mercure "Discover Local" (Откройте для себя местный колорит), приглашая гостей познакомится с неповторимой атмосферой Нячанга благодаря тщательно продуманному дизайну, культурным мотивам и радушию персонала. От художественных элементов, вдохновленных местными традициями, до захватывающих дух рассветов над заливом — каждая деталь вносит свой вклад в атмосферу этого прибрежного курорта.

В ближайшие годы Mercure Nha Trang Beach продолжит укреплять свой имидж места отдыха, пропитанного местным колоритом, знакомя своих гостей с жителями, культурой и наследием провинции Кханьхоа (Khanh Hoa) и одновременно обеспечивая сервис, отвечающий международным стандартам гостеприимства.

Сочетая богатое наследие традиций Вьетнама с обслуживанием мирового уровня, отель предлагает гостям исключительные возможности для отдыха на взморье. Благодаря превосходному расположению на первой береговой линии, гастрономическому разнообразию, спа-центру на крыше с видом на море и номерами с панорамными видами на залив Нячанг (Nha Trang), гору Чин Кхук (Chín Khúc) и городской пейзаж, Mercure Nha Trang Beach предлагает гостям по-настоящему глубокое погружение в местную атмосферу, позволяющее ощутить непреходящую красоту и яркий колорит центрального побережья Вьетнама.