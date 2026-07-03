Mercure Nha Trang Beach kỷ niệm 1 năm thành lập

NHA TRANG, Việt Nam, ngày 2 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 18/06 vừa qua, Mercure Nha Trang Beach sẽ đón cột mốc đầu tiên trong hành trình vươn mình vượt sóng. Tọa lạc ngay sát bờ biển, với vị trí đắc địa hàng đầu, khách sạn luôn mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đầy ấn tượng và dấu ấn trọn vẹn, cùng cảm hứng văn hóa bản địa được nâng tầm cho mỗi du khách ghé thăm thành phố Nha Trang xinh đẹp.

Không chỉ là kỷ niệm 1 năm thành lập, đây còn là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tạo và lan tỏa không ngừng nghỉ từ đội ngũ của Mercure Nha Trang Beach. Ông Michael Keller, Tổng quản lý khách sạn chia sẻ:

"Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập, Mercure Nha Trang Beach tự hào nhìn lại hành trình mang đến những trải nghiệm lưu trú đậm bản sắc địa phương cho du khách từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách, các đối tác và cộng đồng địa phương đã luôn đồng hành. Trong thời gian tới, Mercure Nha Trang Beach sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến mọi du khách."

Dưới sự quản lý từ tập đoàn Accor, hiện sở hữu hệ thống 108 phòng nghỉ và tiện nghi hiện đại, khách sạn không chỉ khẳng định vị thế là điểm dừng chân lý tưởng mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa tinh thần "Discover Local" đầy cảm hứng. Từ những đường nét điêu khắc của văn hóa cho đến hơi thở của bình minh trên sóng nước, mọi chi tiết tại khách sạn đã tạo nên một không gian tinh tế, thấm đẫm cái hồn của vịnh ngọc. Trong những năm tới, Mercure Nha Trang Beach Hotel sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành điểm đến mang đậm bản sắc địa phương, để không chỉ kết nối mà còn tôn vinh con người và văn hóa tinh hoa của vùng đất Khánh Hòa một cách trọn vẹn.

Sự cộng hưởng giữa giá trị văn hóa truyền thống và chất lượng dịch vụ chuẩn mực quốc tế đã khẳng định vị thế của khách sạn là lựa chọn nghỉ dưỡng hoàn hảo tại thành phố biển Nha Trang. Với vị trí đắc địa, hành trình ẩm thực phong phú, rooftop spa view biển độc đáo, cho đến phòng nghỉ với view vịnh Nha Trang, núi Chín Khúc và cả thành phố, Mercure Nha Trang Beach mang đến một cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bền bỉ và sức sống mãnh liệt của vùng đất duyên hải miền Trung.

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