Мировая премьера от Habanos, S.A. в Берлине: H. Upmann Connossieur No.2

Эта новинка представлена в выдвижном футляре из натуральной древесины с глассиновой бумагой и лентой Sandra, содержащем 25 сигар, изготовленных по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga"— «полностью ручная работа с наполнителем из цельных листьев»— после тщательного отбора покровных, начиночных и связующих листьев из региона Вуэльта Абахо*, считающегося лучшим в мире местом произрастания табака.

Сигары H. Upmann, изготовленные в этом новом формате, впервые пополняют ассортимент данного бренда и компании Habanos, S.A. в целом изделиями с диаметром кольца 51. Эти некрепкие гаванские сигары характерного формата присоединяются к основному ассортименту, расширяя линейку Línea Connossieur*, снискавшую большой успех и признание в рамках бренда.

Презентация сигар H. Upmann Connossieur No.2 проходила в ресторане Sage, расположенном в отреставрированном постиндустриальном здании на берегу реки Шпрее в городе Берлине. Она представляла собой гибридное мероприятие, сочетающее в себе интервью и дегустацию в формате личного общения с виртуальным элементом, где удаленные участники могли общаться с присутствующими, задавая вопросы, направляя голосовые сообщения или беседуя в групповом чате. В общей сложности удаленным режимом воспользовались 350 гостей.

Благодаря этому мероприятию его гости получили возможность одновременно участвовать в первой эксклюзивной дегустации новых сигар H. Upmann Connossieur No. 2. Каждый участник получил «приветственный пакет», включающий в себя сигары H. Upmann Connossieur No.2 в тубусе, спички, гильотинку, напитки ZIEGLER в мини-бутылочках, шоколад немецкой марки Sabine Dubenkropp, а также информацию о представляемой новинке.

H. Upmann — один из старейших брендов гаванских сигар. Этот бренд, основанный в 1844 году братьями Упман, сумевшими сохранить ему жизнь до наших дней, считается одним из примеров наиболее изысканных кубинских сигар малой и средней крепости. Одной из наиболее характерных особенностей этого бренда является безупречное качество, подтверждаемое украшающими его символику золотыми медалями, полученными им не менее чем на 11 международных ярмарках на протяжении 19-го века.

Компания Fifth Avenue Products Trading-GmbH является официальным дистрибьютором продукции Habanos, S.A. в Германии, Австрии и Польше. В 1989 году предприниматель Генрих Филлигер (Heinrich Villiger) и компания Habanos, S.A. основали первое в мире совместное предприятие, действующее в качестве эксклюзивного импортера и дистрибьютора фирменных сигар Habanos. В настоящее время оно реализует все 27 брендов, входящих в ассортимент Habanos.

*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342583/H_UPMANN_Connossieur_No2.jpg

Carla Lladó (Карла Льядо)

Тел.: +34-93-201-10-28

[email protected]

Сопутствующие ссылки

https://www.habanoscigares.com/



SOURCE HABANOS SA