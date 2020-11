Habanos, S.A. apresentou a estreia mundial do H. Upmann Connossieur No.2 em Berlim

Este lançamento foi apresentado em uma caixa deslizante de madeira natural com papel glassine e fita Sandra com 25 charutos feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga"(Totalmente feito a mão com bucha longa), obedecendo a uma cuidadosa seleção de capa, miolo e folhas de capote da região de Vuelta Abajo*, onde é cultivado o que é considerado o melhor tabaco do mundo.

Com esta nova vitola, a H. Upmann incorpora pela primeira vez o cepo 51 à marca, bem como ao portfólio da Habanos, S.A. Este Habano, com seu formato semelhante e força leve, une-se ao portfólio padrão para enriquecer a Línea Connossieur*, que tem alcançado grande sucesso e notoriedade junto à marca.

A apresentação de H. Upmann Connossieur No.2 foi feita no restaurante Sage, localizado em um edifício pós-industrial restaurado na cidade de Berlim, à beira do rio Spree. Foi um evento híbrido que associou as entrevistas e degustações no formato presencial, com um elemento virtual em que os participantes virtuais puderam interagir com os presentes, fazendo perguntas, enviando mensagens de voz ou por meio do bate-papo em grupo. Houve um total de 350 participantes on-line.

Durante este evento, os participantes tiveram a oportunidade de participar simultaneamente das primeiras degustações exclusivas do novo H. Upmann Connossieur No. 2. Cada participante recebeu um "pacote de boas-vindas" que incluía um H. Upmann Connossieur No.2 em um tubo, fósforos, cortador de charutos, miniaturas de bebidas ZIEGLER, chocolate da marca alemã Sabine Dubenkropp e informações sobre o lançamento.

H. Upmann é uma das marcas mais antigas da Habanos. Foi concebida em 1844 pelos irmãos Upmann, que conseguiram manter viva sua marca até hoje, e considerada um exemplo entre os mais refinados Habanos com força leve a média. A qualidade é um dos elementos mais marcantes da marca, comprovada pelas medalhas de ouro que decoram sua imagem, conquistadas pela marca em nada menos do que onze feiras internacionais ao longo do século XIX.

A Fifth Avenue Products Trading-GmbH é a distribuidora oficial da Habanos, S.A. para a Alemanha, Áustria e Polônia. Juntamente com Habanos, S.A. em 1989, Heinrich Villiger fundou a primeira joint venture do mundo para a importação e distribuição exclusiva de charutos Habanos. Atualmente, comercializa todas as 27 marcas do portfólio da Habanos.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (Denominações de origem protegidas)

