Habanos, S.A. präsentiert in Berlin die Weltpremiere von H. Upmann Connossieur No. 2

Diese Neueinführung wird in einer Schiebeschachtel aus Naturholz mit Pergaminpapier und Sandra-Band präsentiert und besteht aus 25 vollständig handgefertigten Zigarren mit Longfiller („Totalmente a Mano con Tripa Larga"), die nach einer sorgfältigen Auswahl des Deckblattes, des Füllers und der Capote-Blätter aus der Region Vuelta Abajo*, in der ein Tabak von weltbester Qualität angebaut wird, hergestellt wurden.

Mit dieser neuen Vitola nimmt H. Upmann erstmals das 51er Ringmaß in die Marke sowie in das Portfolio von Habanos, S.A. auf. Diese Habano mit ihrem ähnlichen Format und ihrer leichten Stärke gehört zum Standardportfolio und bereichert die Línea Connossieur*, die innerhalb der Marke großen Erfolg und Bekanntheitsgrad erlangt hat.

Die Präsentation von H. Upmann Connossieur No. 2 fand im Restaurant Sage statt, das sich in einem restaurierten postindustriellen Gebäude in der Stadt Berlin an der Spree befindet. Es handelte sich um eine hybride Veranstaltung, bei der die Interviews und Verkostungen im Face-to-Face-Format mit einem virtuellen Element kombiniert wurden, so dass die virtuellen Teilnehmer mit den Anwesenden interagieren konnten, indem sie Fragen stellten, Sprachnachrichten verschickten oder über den Gruppenchat miteinander kommunizierten. Insgesamt gab es 350 Online-Teilnehmer.

Im Rahmen dieser Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, gleichzeitig an den ersten exklusiven Verkostungen der neuen H. Upmann Connossieur No. 2 teilzunehmen. Jeder Teilnehmer erhielt ein „Begrüßungspaket", das eine H. Upmann Connossieur No. 2 in einer Röhre, Streichhölzer, Zigarrenschneider, ZIEGLER-Miniaturgetränke, Schokolade der deutschen Marke Sabine Dubenkropp und Informationen zur Markteinführung enthielt.

H. Upmann ist eine der ältesten Marken von Habanos. Sie wurde 1844 von den Gebrüdern Upmann geschaffen, denen es bis heute gelungen ist, ihre Marke am Leben zu erhalten. Unter den raffiniertesten Habanos gilt sie mit einer leichten bis mittleren Stärke als beispielhaft. Qualität ist eines der charakteristischsten Elemente der Marke, was durch die Goldmedaillen belegt, die ihr Image schmücken und die die Marke im 19. Jahrhundert auf nicht weniger als elf internationalen Messen erhielt.

Die Fifth Avenue Products Trading-GmbH ist der offizielle Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Deutschland, Österreich und Polen. Gemeinsam mit Habanos, S.A. gründete Heinrich Villiger 1989 das welterste Joint Venture für den exklusiven Import und Vertrieb von Habanos-Zigarren. Heute werden alle 27 Marken des Habanos-Portfolios verkauft.

*(P.A.O.) Protected Appelations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

