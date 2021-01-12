Мировая премьера от Habanos, S.A. в честь китайского Нового года: Hoyo De Monterrey Primaveras
12 янв, 2021, 14:00 GMT
- The Pacific Cigar Co. LTD и Infifon Hong Kong Limited – эксклюзивные дистрибьюторы Habanos, S.A. – совместно представляют этот новый формат в рамках уникального комбинированного мероприятия, предполагающего возможность как личного участия, так и виртуального присутствия.
- Новый формат Primaveras de Hoyo de Monterrey (кольцо 48, длина 167 мм) был специально выбран для изготовления этого ограниченного тиража, посвященного весеннему празднику китайского лунного года, знаменующему начало года быка.
ГАВАНА, 12 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Habanos, S.A., действующая через своих эксклюзивных дистрибьюторов The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) и Infifon Hong Kong Limited, представляет свой новый формат сигар Primaveras de Hoyo de Monterrey (кольцо 48 x длина 167 мм) в рамках эксклюзивного мероприятия. Этот формат специально выбран компанией Habanos, S.A. в честь весеннего праздника китайского лунного Нового года – на этот раз «года быка».
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8840651-habanos-presents-hoyo-de-monterrey-primaveras/
Сигары формата Primaveras de Hoyo de Monterrey, выпускаемые ограниченным тиражом, будут представлены на всех рынках. Этот формат предлагается в специальном футляре, вмещающем 18 сигар, изготовленных по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" – «полностью ручная работа с наполнителем из цельных листьев» – после тщательного отбора покровных, начиночных и связующих листьев из прославленного региона Вуэльта Абахо* в провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе*. Легкая крепость Hoyo de Monterrey Primaveras является одним из отличительных свойств бренда, которое по достоинству оценят самые искушенные курильщики табака, считающегося лучшим в мире.
Презентация состоится 13 января с участием около 200 гостей, которые смогут присутствовать на этом мероприятии в прямом эфире. Мероприятие будет проводиться в комбинированном формате, сочетающем в себе как личное участие, так и виртуальное присутствие, который уже практиковался в последние месяцы. В нем примут участие вице-президенты компании Habanos, S.A. Леопольдо Синтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González) и Хосе Мария Лопес Инчаурбе (José María López Inchaurbe).
Hoyo de Monterrey — один из наиболее престижных брендов гаванских сигар. Его происхождение восходит к одноименной плантации, расположенной в муниципалитете Сан-Хуан и Мартинес* в самом центре Вуэльта Абахо* – несомненно, одной из самых известных плантаций (плодородных земель), символизирующей богатство кубинской земли, где произрастает табак, считающийся лучшим в мире. Все форматы марки изготавливаются по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" – «полностью ручная работа с наполнителем из цельных листьев» – с использованием листьев из региона Вуэльта Абахо* в провинции Пинар-дель-Рио*.
*(D.O.P.) Защищенные наименования мест происхождения
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The Pacific Cigar Co.
The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) и Infifon Hong Kong Limited являются эксклюзивными дистрибьюторами компании Habanos, S.A. в азиатском регионе. Они имеют более 50 магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае, включая 32 магазина на территории региона, 2 в Китае, 2 в Канаде и еще 21 магазин, управляемый их партнерами в Азии.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396884/Habanos_Hoyo_de_Monterrey.jpg
Контактная информация:
Carla Lladó (Карла Льядо),
тел.: +34-93 201 10 28
[email protected]
Сопутствующие ссылки
https://www.habanoscigares.com/
SOURCE HABANOS SA