Мировая премьера от Habanos, S.A. в честь китайского Нового года: Hoyo De Monterrey Primaveras

ГАВАНА, 12 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Habanos, S.A., действующая через своих эксклюзивных дистрибьюторов The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) и Infifon Hong Kong Limited, представляет свой новый формат сигар Primaveras de Hoyo de Monterrey (кольцо 48 x длина 167 мм) в рамках эксклюзивного мероприятия. Этот формат специально выбран компанией Habanos, S.A. в честь весеннего праздника китайского лунного Нового года – на этот раз «года быка».