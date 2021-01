Habanos, S.A. apresenta a estreia mundial da Hoyo De Monterrey Primaveras em comemoração ao Ano Novo Chinês

A vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey terá uma produção limitada, mas estará disponível em todos os mercados. Esta vitola é apresentada em uma caixa especial de 18 habanos fabricados "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - Totalmente feitos à mão com preenchimento longo - após uma cuidadosa seleção das folhas da capa, capote e miolo da prestigiosa área de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, em Cuba. Sua força suave é uma das características distintivas da marca, e Hoyo de Monterrey Primaveras será uma boa opção para os fumantes mais especialistas do que é considerado o melhor tabaco do mundo.

O evento de apresentação será realizado em 13 de janeiro e terá cerca de 200 convidados, que terão a oportunidade de aproveitar este lançamento ao vivo. O evento combinará os formatos pessoal e virtual, como tem sido a prática nos últimos meses, e terá a presença de Leopoldo Cintra González e José María Lópes Inchaurbe, vice-presidentes da Habanos, S.A.

Hoyo de Monterrey é uma das marcas mais prestigiadas da Habanos. Sua origem remonta à plantação do mesmo nome localizada em San Juan y Martínez*, no coração de Vuelta Abajo*, sem dúvida uma das plantações mais famosas (terras férteis) simbolizando a riqueza das terras cubanas onde o melhor tabaco mundial é cultivado. Todas as vitolas da marca são feitas"Totalmente a Mano con Tripa Larga" - totalmente feitos à mão com enchimento longo -, com folhas da região de Pinar del Río*, na área Vuelta Abajo*.

*(D.O.P. ) Protected Appellations of Origin (Denominações de origem protegidas)

