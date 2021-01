Habanos, S.A. presenta En Primicia Mundial Hoyo De Monterrey Primaveras Para Celebrar El Año Nuevo Chino

De la mano de The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon Hong Kong Limited, distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. presentan esta nueva vitola en un encuentro único que combina el formato presencial y virtual.

La nueva vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (cepo 48 x 167 mm de largo), ha sido seleccionada especialmente para esta producción limitada dedicada a la fiesta de primavera del año lunar chino, en el año del Buey.