Habanos, S.A. présente la première mondiale des Primaveras de Hoyo De Monterrey pour célébrer le Nouvel An chinois

La vitole Primaveras de Hoyo de Monterrey aura une production limitée, mais sera disponible sur tous les marchés. Cette vitole est présentée dans une boîte spéciale de 18 Habanos réalisés « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement à la main avec tripe longue) après une sélection minutieuse des feuilles d'emballage, de remplissage et de reliure provenant de la prestigieuse région de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, Cuba*. La force douce est l'une des caractéristiques de la marque, et Primaveras de Hoyo de Monterrey sera une bonne option pour les fumeurs les plus experts de ce qui est considéré comme le meilleur tabac du monde.

L'événement de présentation aura lieu le 13 janvier et réunira environ 200 invités qui auront l'occasion de profiter de ce lancement en direct. L'événement combinera les formats en personne et virtuel, comme cela a été la pratique ces derniers mois, et sera suivi par les vice-présidents de Habanos, S.A. Leopoldo Cintra González et José María López Inchaurbe.

Hoyo de Monterrey est l'une des marques les plus prestigieuses de Habanos. Son origine remonte à la plantation du même nom située à San Juan y Martínez*, au cœur de la Vuelta Abajo*, sans doute l'une des plus célèbres plantations (terres fertiles) symbolisant la richesse des terres cubaines où l'on cultive le tabac, considéré comme le meilleur du monde. Toutes les vitoles de la marque sont fabriquées « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement à la main avec tripe longue) avec des feuilles de la région de Pinar del Río*, dans la région de Vuelta Abajo*.

*(D.O.P. ) Appellations d'origine protégées

La société Pacific Cigar Co.

La société Pacific Cigar Co. LTD (PCC) et Infifon Hong Kong Limited, sont les distributeurs exclusifs de Habanos, S.A. pour la région asiatique. Ils possèdent plus de 50 magasins en Asie-Pacifique et en Chine, dont 32 dans la région, 2 en Chine, 2 au Canada et 21 autres magasins gérés par leurs partenaires en Asie.

