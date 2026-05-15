NETMARBLE ВЫПУСКАЕТ ВИДЕОИГРУ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ» В ВЕРСИИ ДЛЯ ПК ПЕРЕД ПОЛНОЦЕННЫМ РЕЛИЗОМ

СЕУЛ, Южная Корея, 15 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных видеоигр, объявила, что ее новая игра «Игра престолов: Королевский тракт» (Game of Thrones: Kingsroad) с сегодняшнего дня доступна в версии для ПК.

Видеоигра «Игра престолов: Королевский тракт» (Game of Thrones: Kingsroad) содержит ряд ключевых игровых элементов, включая захватывающий сюжет, в основу которого положены вселенная «Игры престолов», обширный открытый мир Вестероса, реалистичная боевая система и три самостоятельных класса персонажей, вдохновленные оригинальным сериалом: Рыцарь (Knight), Наемник (Sellsword) и Убийца (Assassin). Используя эти элементы, Netmarble стремится предложить высококачественный проект в жанре ролевого боевика (action RPG) с открытым миром, передающий атмосферу вселенной «Игры престолов» с акцентом на динамичном, управляемом игровом процессе.

Начиная с 9:00 (UTC) 14 мая игроки могут получить доступ к ПК-версии игры через Netmarble Launcher, Steam и Epic Games Store.

В честь выхода версии игры для ПК компания Netmarble проводит четыре специальных мероприятия, включая два события с наградами за ежедневный вход и два события, связанные с достижением определенных уровней и выполнением игровых заданий. Для игроков предусмотрены различные награды, в том числе редкий наряд одичалого (Rare Wildling Outfit), необычный ездовой лось (Uncommon Elk Mount), ящик с легендарными артефактами (Legendary Artifact Box) и многое другое.

Полноценный глобальный релиз игры, который также будет включать поддержку мобильных платформ, запланирован на 21 мая.

Видеоигра «Игра престолов: Королевский тракт» (Game of Thrones: Kingsroad) — это ролевой боевик (action RPG) с открытым миром, созданный по мотивам культового оригинального драматического сериала HBO® «Игра престолов» (Game of Thrones), удостоенного премий «Эмми» и «Золотой глобус». Игра официально лицензирована компанией Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO.

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corporation, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими правообладателями интеллектуальной собственности компания создает инновационные и увлекательные игровые проекты для аудитории во всем мире. Компании Netmarble, являющейся материнской компанией для Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, принадлежит ряд разнообразных игр, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH и The Seven Deadly Sins: Origin.

