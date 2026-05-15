Netmarble旗下《權力的遊戲：國王大道》PC版先行上線 全平台正式發售在即

自5月14日(UTC)上午9:00起，玩家可通過Netmarble啟動器、Steam平台及Epic Games Store體驗遊戲PC版。

為慶祝PC版上線，Netmarble將共計舉辦四場開服活動，包括兩場簽到活動與兩場基於等級里程碑和任務完成度的成長型活動。玩家可獲取稀有野人套裝、精良麋鹿坐騎、傳說級神器寶箱等豐厚獎勵。

遊戲定於5月21日正式全面上線，屆時將同步支持移動平台。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》打造的開放世界動作RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。

欲瞭解最新資訊與更新，可訪問《權力的遊戲：國王大道》官方網站，或通過官方社交媒體渠道參與社區互動。

《權力的遊戲：國王大道》、《權力的遊戲》、《龍之家族》(HOUSE OF THE DRAGON)及所有相關角色與元素的版權與商標均歸HOME BOX OFFICE, INC. (s26)所有，保留所有權利。商標與版權歸Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)所有。

關於 Netmarble集團公司

Netmarble集團公司於2000年在韓國成立，是全球領先的遊戲開發商與發行商。公司憑借旗下知名遊戲系列和與頂級IP持有方的戰略合作，為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE與NCSOFT的主要股東，Netmarble擁有多元化的產品陣容，其中包括《我獨自升級：起立-覺醒》(Solo Leveling:ARISE)、《Seven Knights Re:BIRTH》和《The Seven Deadly Sins: Origin》。

SOURCE Netmarble