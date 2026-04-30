NETMARBLE ПРОВЕДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ» 8 МАЯ

СЕУЛ, Южная Корея, 30 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Netmarble, один из ведущих разработчиков и издателей высококачественных игр, объявила о проведении мероприятия по резервированию имен персонажей для «Игры престолов: Королевский тракт», начиная с 8 мая в 05:00 (UTC).

Мероприятие будет проводиться через официальный сайт игры, где игроки смогут войти в систему и принять участие через функцию резервирования имени, что позволит им заранее закрепить за собой уникальное имя персонажа в игре.

SOURCE: NETMARBLE

Кроме того, Netmarble выпустит специальное видео с участием Хёна Иль Джана (Hyun Il Jang), исполнительного продюсера Netmarble Neo, 7 мая в 11:00 (UTC) на официальном YouTube-канале «Игры престолов: Королевский тракт». Видео будет включать благодарственное сообщение после недавней демонстрации и закрытого бета-тестирования, а также краткий обзор результатов. В нем также будут представлены ключевые темы, основанные на отзывах игроков.

Тем временем идет предварительная регистрация на «Игру престолов: Королевский тракт». Игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут получить ряд наград для конкретной платформы, предназначенных для поддержки раннего развития и настройки, включая северную экипировку и многое другое. Компания Netmarble также проводит подписочную акцию на официальных каналах, предлагая дополнительные награды, такие как специальный титул «Предвестник Вестероса», приуроченный к запуску, и 100 000 медных монет.

Тем временем, первый выход «Игры престолов: Королевский тракт» на ПК запланирован на 14 мая, а 21 мая состоится грандиозный запуск с поддержкой для мобильных платформ.

«Игра престолов: Королевский тракт — это RPG с открытым миром, основанная на культовом драматическом сериале HBO® «Игра престолов», получившим премии Emmy® и Golden Globe®. Игра официально лицензирована компанией Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ (GAME OF THRONES: KINGSROAD), ИГРА ПРЕСТОЛОВ, ДОМ ДРАКОНА (GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON) и все связанные персонажи и элементы ©&™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) Все права защищены. ™&© Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corporation, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими правообладателями интеллектуальной собственности компания создает инновационные и увлекательные игровые проекты для аудитории во всем мире. Компании Netmarble, являющейся материнской компанией для Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, принадлежит ряд разнообразных игр, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH и The Seven Deadly Sins: Origin.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2967490/GOTK_KEYART.jpg