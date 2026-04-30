넷마블 <왕좌의 게임: 킹스로드>, 5월 8일 닉네임 선점 이벤트 진행

5 월 8 일 오후 2 시부터 공식 웹사이트서 닉네임 선점 이벤트 진행

닉네임은 단 하나만 존재 , 자신만의 유니크한 닉네임 생성 가능

5월 7일 <왕좌의 게임: 킹스로드> 특별 영상 공개… CBT 결과 및 이용자 피드백 공유

서울, 한국, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 넷마블(대표 김병규)은 신작 액션 어드벤처 RPG <왕좌의 게임: 킹스로드>(개발사 넷마블네오)의 닉네임 선점 이벤트를 오는 5월 8일 오후 2시부터 진행한다고 밝혔다.

이번 닉네임 선점 이벤트는 <왕좌의 게임: 킹스로드>의 공식 웹사이트에서 진행되며, 이용자들은 로그인 후 '닉네임 선점하기'를 통해 참여가 가능하다. 전체 서버에서 닉네임은 단 한 개만 존재하는 만큼, 유니크한 닉네임을 선점하기 위한 이용자들의 경쟁이 치열할 전망이다.

SOURCE: NETMARBLE

또한 넷마블은 오는 5월 7일 오후 8시 <왕좌의 게임: 킹스로드> 공식 유튜브 채널을 통해 개발을 총괄하고 있는 넷마블네오 장현일 PD가 참여한 특별 영상을 공개한다. 해당 영상에서는 CBT 종료에 대한 감사 인사와 함께 결과를 공유하고, 이용자 피드백을 바탕으로 주요 내용을 소개하며 이용자와의 소통을 지속할 예정이다.

한편, 넷마블은 지난 2월 24일부터 <왕좌의 게임: 킹스로드>의 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록을 진행한 이용자에게 '북부 의상' 코스튬 1종을 비롯해 '비약 선택 꾸러미' 10개, '나이트워치의 보급품 상자' 5개 등을 보상으로 지급하며, 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 사전등록에 참여한 이용자들에게는 프로필 테두리와 배경 꾸미기 아이템 각 1종과 외형 변경권 1개를 제공한다. 문자를 통해 사전등록을 하면 탈것과 마구 세트도 지급한다.

<왕좌의 게임: 킹스로드>는 오는 5월 14일 PC 선공개를 앞두고 있으며, 모바일 플랫폼을 지원하는 그랜드론칭은 5월 21일이다.

<왕좌의 게임: 킹스로드>는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 '왕좌의 게임' 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발 중인 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작 중이며, 철저한 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현해 극대화된 몰입감을 제공할 예정이다.

SOURCE Netmarble