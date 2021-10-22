Pimax представит новейшую технологию виртуальной реальности на конференции Pimax Frontier

В ходе предстоящей конференции Pimax Frontier компания представит свою новейшую технологию виртуальной реальности VR 3.0

САН-ФРАНЦИСКО, 22 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Pimax Innovation, технологическая компания, разрабатывающая оборудование с использованием технологий виртуальной реальности (VR), объявила о проведения конференции Pimax Frontier 25 октября 2021 года в 10:00 по тихоокеанскому летнему времени. На этом мероприятии Pimax представит свою революционную разработку, которая обеспечивает эффект полного погружения за счет комбинации технологий VR 3.0. Регистрация участников конференции проводится на сайте по адресу: https://pimax.com/pimax-frontier-signup/

Как правило, на технологических конференциях основное внимание уделяется анонсированию выпуска конкретной продукции и разбору ее технических характеристик. Однако на этом мероприятии Pimax представит новую концепцию под названием VR 3.0. Компания планирует воспользоваться новым поколением технологий виртуальной реальности для ускоренного перехода к эпохе Метавселенной. VR-гарнитура компании Pimax оснащена дисплеями с высоким разрешением и высокой частотой обновления экрана, а также имеет широкий угол обзора. Выдающиеся характеристики обеспечивают продукции Pimax лидирующие позиции в сравнительных рейтингах. С помощью VR 3.0 компания Pimax намеревается обеспечить эффект полного погружения для своих пользователей, сделав упор на трех ключевых моментах: естественности, свободе и самоанализе.

В ходе конференции Frontier компания Pimax представит свою дорожную карту на 2022 год, а также технические инновации, которые будут внедрены в ее продукцию в ближайшем будущем. На конференции также пройдут презентации основных партнеров Pimax, например компании Tobii (лидера в области технологий отслеживания движения глаз).

Помимо презентации нового оборудования на конференции будет подробно обсуждаться экосистема Pimax. На стенде компании будут перечислены поставщики VR-контента, с которыми сотрудничает Pimax, например iRacing и другие. Pimax Studio, созданная компанией Pimax для ускорения развития экосистемы, также представит ряд инициатив по поддержке разработчиков.

Информация о компании Pimax

Компания Pimax Innovation была основана в 2014 году командой энтузиастов и специалистов в области виртуальной реальности, обладающих многолетним опытом в создании оптических устройств, дисплеев, носимых и умных устройств, а также средств аппаратного обеспечения. В том же году компания представила первую в мире гарнитуру с технологией виртуальной реальности с 4K-дисплеем, которая была признана лучшим VR-продуктом на выставке CES Asia 2016. В 2016 году Pimax выпустила гарнитуру Pimax 5K+, ставшую лауреатом множества премий. На следующий год компания выпустила флагманскую гарнитуру 8KX 4K с широким углом обзора, которая стала лучшим VR-продуктом на выставке CES Las Vegas в 2020 году. Pimax Innovation — американская компания, которая привлекла инвестиции от финансовых партнеров в ходе нескольких раундов и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный краудфандинговый VR-проект всех времен.

Для получения более подробной информации посетите: www.pimax.com

SOURCE Pimax Innovation