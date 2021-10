Pimax présentera la technologie révolutionnaire de réalité virtuelle « VR 3.0 » lors de la conférence annuelle de Pimax Frontier

SAN FRANCISCO, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Pimax Innovation, une entreprise de technologie spécialisée dans les produits de réalité virtuelle (VR) avancés, a annoncé aujourd'hui que la conférence annuelle de Pimax Frontier aura lieu le 25 octobre 2021 à 10 h (HAP). À cette occasion, Pimax présentera une combinaison révolutionnaire de technologies permettant de vivre des expériences immersives des plus convaincantes grâce à la VR 3.0. Pour participer à la conférence, veuillez vous inscrire à https://pimax.com/pimax-frontier-signup/.

Généralement, les conférences sur la technologie visent à annoncer des lancements de produits spécifiques et des spécifications techniques. Cependant, lors de cet événement, Pimax lancera un nouveau concept sur le marché, la VR 3.0. Avec cette nouvelle génération de réalité virtuelle, Pimax prévoit de créer des produits technologiques qui emporteront les utilisateurs partout dans le métavers. Pimax est déjà bien connu pour être en tête du classement sur le plan des spécifications des casques VR, ses produits offrant une haute résolution, un large champ de vision (ou FOV) et un taux d'actualisation élevé. La VR 3.0 permettra à Pimax de renforcer ses efforts pour offrir une expérience totalement immersive à ses utilisateurs, et de mettre l'accent sur trois points clés : le naturel, la liberté et la conscience de soi.

Lors de la conférence, Pimax abordera sa feuille de route pour 2022 ainsi que d'autres innovations techniques qui seront intégrées aux casques dans un avenir proche. La conférence comprendra également des présentations d'importants partenaires de Pimax tels que Tobii (leader de l'industrie des technologies d'oculométrie).

En plus de ses nouveaux produits, Pimax présentera son écosystème lors de la conférence. La boutique Pimax introduira des fournisseurs de contenu VR en tant que partenaires, comme iRacing. Pimax Studio, créé par Pimax en vue de mettre au point rapidement des écosystèmes, présentera également une série d'initiatives de soutien aux développeurs.

À propos de Pimax

Pimax Innovation a été fondé en 2014 par une équipe de passionnés de la réalité virtuelle et d'ingénieurs possédant de nombreuses années d'expérience dans le développement de matériel et d'appareils optiques, d'affichage, de technologies portables et intelligents. L'entreprise a créé le premier casque de VR en 4K au monde en 2014, reconnu comme le meilleur produit de réalité virtuelle lors du CES Asia 2016, a sorti le Pimax 5K+ primé en 2017 et le produit phare 8K X, un casque VR offrant 4K par œil à champ de vision large qui a remporté le prix du meilleur produit VR au CES de Las Vegas en 2020. Pimax Innovation est une entreprise basée aux États-Unis. Pimax a obtenu de nombreux tours de financement de partenaires financiers et détient le record du monde Guinness pour le projet de réalité virtuelle financé par le public le plus réussi de tous les temps.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.pimax.com.

