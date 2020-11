Призыв к сотрудничеству от участников конференции «Понять Китай-2020» (Гуанчжоу)

ГУАНЧЖОУ (Китай), 23 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 20 ноября в Гуанчжоу открылась международная конференция «Понять Китай-2020» под тематическим названием «Радикальная переориентация, серьезное испытание, великое сотрудничество: новый путь Китая к модернизации и построение сообщества общего будущего для человечества». По данным Оргкомитета конференции, в ней приняли участие, лично или через Интернет, более 600 иностранных гостей из числа известных политиков, специалистов по стратегическим вопросам, ученых и предпринимателей.

«В свете стоящих перед человечеством сложных и серьезных проблем, нам, более чем когда-либо, необходимо укреплять сотрудничество в ходе преодоления трудностей и вместе двигаться вперед». В этом году в ходе выступлений на десяти параллельных семинарах и обсуждениях других форматов, состоявшихся в рамках форума, чаще всего звучали такие сочетания, как «14-й Пятилетний план», «новая парадигма развития» и «международное и внутреннее двойное обращение».

Участники конференции считают, что переход Китая к новому этапу построения современного социалистического государства не только отражает основанное на твердой вере неустанное стремление к модернизации и обеспечению благополучия каждой отдельной личности и человечества в целом, но и демонстрирует твердую позицию страны в деле продвижения концепции создания сообщества общего будущего для человечества, а также ее решимость укреплять международное сотрудничество и непрерывно повышать свою открытость.

В этом году призыв к сотрудничеству прозвучал особенно громко. Как сказал бывший президент Мексики и Председатель Совета 21-го века Эрнесто Седильо (Ernesto Zedillo), в торговой войне нет победителей, поэтому крупнейшие экономики и открытые для новых идей развивающиеся страны могут вместе двигаться по новому пути — пути к миру и всеобщему процветанию, который отвечает интересам всех сторон.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы преодолеть различия в идеологии и социальных системах и отказаться от местнического подхода, лежащего в основе политики закрытых дверей», — сказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

«Укрепление международного сотрудничества, несомненно, является одной из основных движущих сил экономического развития и прогресса человечества после Второй мировой войны», — заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм. Он выразил надежду на то, что ЕС и Китай найдут больше точек соприкосновения, которые помогут вернуть глобальное развитие в прежнее русло, что имеет решающее значение для дальнейшего развития международного сотрудничества и торговли.

Сегодня человечество вступает в особый исторический период, так как глобальная пандемия ускорила эволюцию серьезных изменений, равных которым не было на протяжении последнего столетия. Несмотря на некоторое сопротивление процессам экономической глобализации в сочетании с возросшими рисками и неопределенностью в мировой экономике, курс на мир и развитие по-прежнему преобладает, и решение проблем на основе сотрудничества остается единственным рациональным выбором для международного сообщества.

В настоящее время главным направлением в международных отношениях является обеспечение условий для значительных изменений, преодоление серьезных испытаний и содействие сотрудничеству. По мнению Чжэн Бицзяня (Zheng Bijian), председателя Китайского института инноваций и стратегии развития, ситуация начала этого года наглядно доказала, что человечество стремится совместно бороться с вирусом COVID-19, и выражение этого желания подобно «лучам света» в темном царстве бушующей пандемии. Как следует из 14-го Пятилетнего плана, Центральный комитет Коммунистической партии Китая, принимая во внимание текущую обстановку внутри страны и за ее пределами, твердо убежден в том, что в этот важный период страна по-прежнему имеет стратегические возможности для развития. В третьем десятилетии XXI века и в более отдаленной перспективе Китай сохранит свой стратегический курс и сосредоточится на решении внутренних проблем, использовании возможностей, возникающих в условиях кризиса, и достижении прорывов на фоне перемен. Предпринимаемые им усилия будут не только содействовать его собственному развитию, но и способствовать укреплению глобального сотрудничества, расширяя платформу для еще более масштабного развития.

SOURCE The Organizing Committee of the Understanding China Conference 2020 (Guangzhou)