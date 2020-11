Cooperación convocada en la conferencia Entendiendo a China 2020 (Guangzhou)

GUANGZHOU, China, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 20 de noviembre se inauguró la Conferencia Understanding China (Entendiendo a China) 2020 en Guangzhou, con el tema "Gran reorganización, gran prueba, gran cooperación: el nuevo viaje de China hacia la modernización y la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad". Según el comité organizador del evento, más de 600 reconocidos invitados internacionales entre políticos, estrategas, académicos y emprendedores asistieron a este encuentro en persona o en línea.

"Ante todo tipo de desafíos graves y complejos, los seres humanos necesitamos, más que nunca, fortalecer la cooperación para superar las dificultades y avanzar juntos", observó uno de los miembros del comité. En la reunión de este año, se mencionaron con mayor frecuencia frases como el "Plan Quinquenal XIV", el "nuevo paradigma de desarrollo" y las "circulaciones duales internacionales y nacionales" a lo largo de sus diez seminarios paralelos y otras formas de discusión.

Para los participantes, el hecho de que China se esté embarcando en un nuevo viaje para convertirse en un país socialista moderno de una manera integral no solo refleja su búsqueda incansable y su convicción en concretar la modernización y en brindar bienestar a las personas y a la humanidad, sino que también demuestra la posición firme del país en la promoción de la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y su decidida determinación de fortalecer la cooperación internacional y ampliar continuamente la apertura.

En la conferencia de este año, el llamado a la cooperación no podría ser mayor. Según Ernesto Zedillo, expresidente mexicano y presidente del Consejo del Siglo XXI: "No hay ganadores en una guerra comercial, y las principales economías y los países emergentes de mente abierta pueden avanzar juntos por un nuevo camino, un camino hacia la paz y la prosperidad mundiales por el bien de todas las partes".

"Nuestro objetivo debe ser trascender las diferencias ideológicas y los sistemas sociales y descartar la actitud de miras estrechas de cerrar la puerta a los demás", comentó Gordon Brown, exprimer ministro del Reino Unido.

"La cooperación internacional mejorada sirve sin duda alguna como una fuerza importante para el desarrollo económico y el progreso humano desde la Segunda Guerra Mundial", señaló el exprimer ministro de Bélgica, Yves Leterme. Leterme esperaba que la UE y China tuvieran más en común para ayudar a reencaminar el desarrollo global, lo cual es crucial para promover la colaboración internacional y la cooperación comercial.

Actualmente, la humanidad se encuentra en un período histórico especial, ya que la pandemia mundial ha acelerado la evolución de tremendos cambios que el mundo nunca antes había presenciado en un siglo. A pesar de cierta resistencia contra la globalización económica y el aumento de los riesgos o las incertidumbres en la economía mundial, la paz y el desarrollo aún prevalecen, y hacer frente a los desafíos mediante la cooperación sigue siendo la única opción racional para la comunidad internacional.

La tendencia general ahora es hacer frente a grandes cambios, afrontar duras pruebas y promover la cooperación. En opinión de Zheng Bijian, presidente del Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo de China: "Desde principios de este año ha quedado bien demostrado que toda la humanidad ha expresado un fuerte deseo de trabajar conjuntamente para luchar contra la COVID-19, iluminando con 'rayos de luz' en la oscuridad de la terrible pandemia". Como se indica en el Plan Quinquenal XIV, tomando en consideración todas las realidades internas y externas, el Comité Central del Partido Comunista de China cree firmemente que el país aún disfruta de oportunidades estratégicas en este importante período. Desde el comienzo de la tercera década del siglo XXI en adelante, China mantendrá su determinación estratégica y se concentrará en administrar sus propios asuntos, aprovechar las oportunidades en las crisis y hacer avances en medio de los cambios. Esto no solo facilitará su propio desarrollo, sino que también mejorará la cooperación global y creará un espacio más amplio para un desarrollo aún mayor.

FUENTE The Organizing Committee of the Understanding China Conference 2020 (Guangzhou)

