Purina представила социальный отчет за 2019-2020 годы и назвала 8 ключевых тенденций в сфере благополучия домашних животных

В новом, третьем по счету отчете подробно описывается прогресс Purina в регионе Европа, Ближний Восток и Северная Африка в области выполнения социальных обязательств, которые компания взяла на себя в рамках инициативы «Пурина в обществе». Документ позволяет деловым партнерам, сотрудникам, потребителям и другим заинтересованным сторонам получить более глубокое представление о корпоративной социальной ответственности Purina и достижениях в реализации проектов за 2019-2020 годы по трем направлениям:

Улучшение качества жизни домашних животных и их хозяев

Purina верит, что качественное, научно обоснованное питание имеет огромное значение для обеспечения здоровья и высокого качества жизни домашних питомцев. Именно поэтому компания взяла на себя обязательство «Создавать инновации в сфере здоровья и благополучия домашних животных» с фокусом на питание. Выполнив свое обязательство по запуску 16 новых продуктов к концу 2017 года, компания поставила перед собой новую задачу – представить 14 инновационных продуктов к концу 2020 года. Эту цель удалось превзойти более чем в два раза: за период с 2018 по 2020 годы Purina выпустила 37 продуктов, из них 18 – в 2019 году, и 12 – в 2020 году. В числе наиболее перспективных инноваций – первый и единственный корм для кошек PRO PLAN® LiveClear®, который уменьшает количество аллергенов на шерсти кошек.

Наряду с разработкой новых продуктов Purina стремится предоставлять потребителям максимально подробную информацию об ингредиентах, из которых изготавливаются корма. В 2020 году бренд Purina запустил программу «Каждый ингредиент имеет значение», в рамках которой на сайте www.purina.ru (и сайтах Purina в других странах) появилась информация о более чем 80 компонентах, входящих в состав продукции. Среди них нет искусственных красителей – Purina отказалась от их использования еще в 2019 году.

Развитие местных сообществ

Во время пандемии COVID-19 Purina предприняла действия по поддержке партнеров, благотворительных организаций и ассоциаций, приютов и владельцев домашних животных, испытывающих сложности в чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Среди реализованных в этот период инициатив – безвозмездная передача приютам 3 млн порций кормов для домашних животных (в том числе 200 тонн кормов – организациям из России), помощь пожилым людям и малообеспеченным семьям кормами для их питомцев и многие другие партнерские проекты. За свой вклад в помощь стране во время пандемии в 2020 году в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» «Нестле Пурина ПетКер» получила памятную медаль и грамоту Президента России.

Один из ключевых проектов Purina в России – школьная образовательная программа по обучению детей ответственному отношению к домашним питомцам «Мы – твои друзья» – в 2020 году была успешно адаптирована для занятий в режиме онлайн. Это позволило не только не отменять тематические уроки, но и существенно расширить географию проекта. В течение 2019-2020 годов 465 000 детей из 30 регионов России приняли участие в программе в рамках партнерств с региональными управлениями и министерствами образования.

Высокую эффективность в период пандемии также продемонстрировала онлайн-платформа по пристройству домашних животных из приютов «Друг для Друга». Поскольку локдаун в 2020 году был сложным периодом для поиска хозяев для питомцев, бренд Purina предпринял дополнительные усилия по стимулированию поиска потенциальных хозяев. Было проведено 5 прямых эфиров на YouTube из 6 приютов с участием 50 животных, реализована информационная поддержка темы поиска хозяев для животных из приютов и самой платформы. На сегодняшний день программа «Друг для Друга» насчитывает порядка 40 партнерских приютов и более 3 000 карточек домашних питомцев, ищущих новый дом. Веб-сайт www.friendforpet.ru посетили около миллиона человек за все время существования проекта. В 2020 году с помощью сервиса «Друг для Друга» были найдены новые хозяева для 698 питомцев.

Сохранение окружающей среды

В своих обязательствах по снижению воздействия на окружающую среду Purina ориентируется прежде всего на глобальные цели «Нестле». Досрочно выполнив план по сокращению упаковочных материалов, используемых в производстве, к 2025 году компания намерена сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки (в настоящее время этот показатель составляет 78%). Одновременно с этим идет поиск принципиально новых, экологически безопасных упаковочных решений. Так, в 2020 году компания представила первый в мире пригодный для повторной переработки пауч для влажного корма Felix. Корм в ультрасовременных паучах из мономатериала для пилотного проекта, который сейчас реализуется в Нидерландах, производится в России – на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в с. Ворсино Калужской области.

Еще одним важным направлением работы Purina является снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. К 2050 году компания рассчитывает свести их к нулю, не в последнюю очередь – за счет использования возобновляемой энергии. С мая 2020 года электрическую энергию из возобновляемых источников используют все 13 фабрик Purina в регионе Европа, Ближний Восток и Северная Африка, включая предприятие в Калужской области.

«Новый выпуск отчета "Пурина в обществе" – еще одно свидетельство наших усилий и эффективности сотрудничества с партнерами и организациями-единомышленниками. Мы довольны достигнутыми результатами и сейчас находимся в процессе определения новых целей, чтобы оказывать положительное влияние на домашних животных, их хозяев и планету в целом. Это подталкивает компанию к дальнейшему развитию, способствует прогрессу в решении социальных проблем и мотивирует нас идти к своей главной цели – сделать жизнь домашних питомцев и любящих их людей лучше», – комментирует Джефф Гамильтон, главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» в регионе Европа, Ближний Восток и Северная Африка.

Среди ключевых выводов в отчете также были объявлены восемь тенденций отрасли, оказывающих влияние на будущее развитие категории и деятельность Purina:

Увеличение количества людей, содержащих питомцев, на что отчасти повлияла пандемия COVID-19. Изменения в будущих методах работы, вызванные недавними требованиями по организации удаленной работы. Переход к электронной коммерции – исторический прирост доли e-commerce в прошлом году увеличился, поскольку покупатели придерживались социального дистанцирования. Дефицит ингредиентов и поиск новых источников белка. Стремление к более «натуральной» и менее обработанной пище для людей и их домашних любимцев. Прогресс в понимании того, как содержание домашних питомцев способно улучшить качество жизни людей. Внедрение цифровых решений с поддержкой искусственного интеллекта, включая персонализированное питание. Новые требования к прозрачности корпоративных процессов. Потребители хотят видеть, как их решения о покупке могут повлиять на окружающую среду и благополучие домашних животных; они также заинтересованы в получении честной и доступной информации об ингредиентах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1524838/Dogs_supporting_hospitalized_children_at_Sant_Joan_de_Deu.jpg

SOURCE Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East and North Africa