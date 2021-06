Disse åtte trendene vil forme fremtidens marked for dyremat

Flere vil eie kjæledyr; stadig flere skaffer seg kjæledyr over hele Europa, i Midtøsten og Nord-Afrika. Siden 2019 har veksten vært på 70% fra 2019.

stadig flere skaffer seg kjæledyr over hele Europa, i Midtøsten og Nord-Afrika. Siden 2019 har veksten vært på 70% fra 2019. Endringer i fremtidens arbeidsliv som et resultat av økt fjernarbeid.

som et resultat av økt fjernarbeid. Skifte til e-handel grunnet av sosial avstand.

grunnet av sosial avstand. Økende preferanse for alternative råvarer eller alternative proteinkilder; naturressurser under press og millennials som eier kjæledyr behandler hundene og kattene sine som et familiemedlem som også spiser mindre kjøtt.

naturressurser under press og millennials som eier kjæledyr behandler hundene og kattene sine som et familiemedlem som også spiser mindre kjøtt. Fortsatt etterspørsel etter mer naturlig mat drevet av både helse- og dyrevelferdsproblemer.

drevet av både helse- og dyrevelferdsproblemer. Økt forståelse av samfunnseffekten av å eie kjæledyr.

Sømløse, AI-aktiverte og optimaliserte løsninger inkludert personlig ernæring.

Nye krav til transparens i næringslivet.

Seks utfordringer:

Motstandsdyktige forsyningskjeder: Avlinger har i enkelte tilfeller blitt påvirket av den globale pandemien.

Avlinger har i enkelte tilfeller blitt påvirket av den globale pandemien. Ulik tilgang til rimelige dyrepleieprodukter – både grunnet tilgjengelighet og pandemiens innvirkning.

– både grunnet tilgjengelighet og pandemiens innvirkning. Knapphet på råvarer og behovet for å håndtere tilgjengeligheten av ressurser

Nestlés forpliktelse til netto null.

Miljøpåvirkning fra innkjøp og emballasje.

Fortsatt teknologidrevet transformasjon.

Rapporten gir også en detaljert redegjørelse for fremgang mot Purinas forpliktelser overfor samfunnet. I løpet av de siste to årene har Purina i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika lansert 30 nye produkter for å bedre helsen og livene for kjæledyr; nådd 94% avskogingsfri soya og 78% av emballasjen benyttet er designet for resirkulering; jobbet med partnere for å utdanne over én million barn om ansvarlig kjæledyrhold og støttet adopsjonen av 98.731 kjæledyr.

"Denne utgaven av PinS-rapporten er en ytterligere bekreftelse av den pågående innsatsen og samarbeidet med partnere og likesinnede organisasjoner. Sammen vil vi jobbe for å skape en robust fremtid for kjæledyr, kloden vår og lokalsamfunnene der vi opererer " sier Alexandra Jaegers, Corporate Brand and Communications Manager, Purina.

