Purinan yhteiskuntaraportti paljastaa kahdeksan trendiä, jotka muokkaavat lemmikkimarkkinan tulevaisuutta

Lemmikkieläinten omistajuuden lisääntyminen 70%:lla Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa vuodesta 2019 lähtien.

70%:lla Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa vuodesta 2019 lähtien. Muutokset työn tulevaisuudessa etätyön seurauksena.

etätyön seurauksena. Siirtyminen verkkokauppaan sosiaalisen etäisyydenpidon vuoksi.

sosiaalisen etäisyydenpidon vuoksi. Kasvava kiinnostus vaihtoehtoisia ainesosia ja proteiineja kohtaan, motiivina luonnonvarojen väheneminen ja milleniaalien tapa kohdella lemmikkejään muun muassa flexitaarista ruokavaliota noudattavina perheenjäseninään.

motiivina luonnonvarojen väheneminen ja milleniaalien tapa kohdella lemmikkejään muun muassa flexitaarista ruokavaliota noudattavina perheenjäseninään. Luonnonmukaisemman ruoan kysynnän jatkuminen, motiivina sekä terveys, että eläinten hyvinvointi.

motiivina sekä terveys, että eläinten hyvinvointi. Lemmikkien yhteiskunnallisten vaikutusten parempi ymmärtäminen.

Saumattomien, tekoälyn tukevien ja optimoitujen ratkaisujen vahvistuminen , mukaan lukien personoitu ravitsemus lemmikeille.

, mukaan lukien personoitu ravitsemus lemmikeille. Kasvavat vaatimukset yritystoiminnan läpinäkyvyydelle.

Kuusi haastetta

Toimitusketjun joustavuus pandemian kaltaisissa tilanteissa.

pandemian kaltaisissa tilanteissa. Edullisten lemmikkieläintuotteiden epätasainen saatavuus pandemiasta johtuen.

pandemiasta johtuen. Ainesosien niukkuus ja tarve hallita resurssien saatavuutta.

Nestlén kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet, jotka haastavat koko arvoketjua panostamaan yhä enemmän kestävään kehitykseen.

jotka haastavat koko arvoketjua panostamaan yhä enemmän kestävään kehitykseen. Raaka-ainehankinnan ja pakkaamisen ympäristövaikutukset.

Jatkuva teknologiavetoinen muutos.

Jokainen trendi ja haaste on kuvattu raportissa tarkemmin.

Raportti antaa myös yksityiskohtaisen selvityksen Purinan yhteiskuntasitoumuksen edistymisestä. Viimeisen kahden vuoden aikana Purina on muun muassa lanseerannut Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan markkinoille 30 uutta tuotetta lemmikkieläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, ja on 94%:sti vapaa metsäkadosta soijaraaka-aineen hankinnan osalta. Lisäksi pakkauksista 78% on kierrätettäväksi suunniteltuja. Purina on työskennellyt yhteistyökumppaneidensa kanssa kouluttaakseen yli miljoona lasta vastuulliseen lemmikinpitoon, ja on tukenut 98 731 lemmikin adoptointia.

"Tämä uusin painos yhteiskuntaraportistamme kertoo jatkuvista ponnisteluistamme ja yhteistyöstämme samanhenkisten kumppaneidemme ja organisaatioiden kanssa. Pyrimme yhdessä luomaan kestävän tulevaisuuden lemmikkeillemme, planeetallemme ja yhteisöille, joissa toimimme", kertoo tuoteryhmän kehityspäällikkö Asta Hinds.

Purinan yhteiskuntasitoumukset Lupauksemme | Purina ja yhteiskunta | PURINA® Suomi

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1524838/Dogs_supporting_hospitalized_children_at_Sant_Joan_de_Deu.jpg

SOURCE Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East and North Africa